A diferencia de las cuatro estrellas de Uruguay que la FIFA sí acepta en su camiseta, el organismo le vetó la suya a Egipto por utilizarlas mal en pleno Mundial 2026

El camino hacia la Copa del Mundo suele estar lleno de tensiones tácticas y físicas, pero esta vez la controversia se trasladó directamente a las salas de diseño y los escritorios de la FIFA en plena competencia luego de haber comenzado el Mundial 2026 . El máximo organismo del fútbol internacional tomó una decisión drástica que ha encendido las alarmas en el fútbol africano: la indumentaria oficial que la selección de Egipto planeaba lucir en la gran cita mundialista fue oficialmente vetada por no cumplir con las estrictas normativas vigentes de la federación internacional.

El conflicto surge a raíz de ciertos elementos visuales y simbólicos integrados en la vestimenta de los Faraones. Aunque las marcas deportivas suelen buscar diseños disruptivos y con un fuerte arraigo cultural para conectar con los aficionados, la FIFA se rige por un manual de equipamiento sumamente estricto. Este reglamento limita de forma rigurosa el tamaño de los gráficos, los contrastes de color para la visibilidad de los árbitros y la inclusión de motivos que puedan interpretarse como mensajes políticos, religiosos o comerciales encubiertos.

Tanto fue así que un día previo al comienzo de este Mundial 2026, ya había imposibilitado a Haití a utilizar su camiseta, aduciendo que en su escudo había un mensaje político, como informó Referí.

La FIFA exigee dos modificaciones: eliminar las estrellas del escudo y cambiar el color de los dorsales.

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A diferencia de la selección uruguaya, que fue habilitada en 1992 a utilizar las cuatro estrellas por sus cuatro títulos mundiales (1924, 1928, 1930 y 1950), Egipto luce siete estrellas en su pecho, que corresponden a cada título de la Copa Africana de Naciones. Se trata de la competición más importante del continente que los Faraones fueron los máximos campeones.

No obstante, la FIFA comunicó a la Federación Egipcia de Fútbol (FEF) que no podrán llevar las estrellas en el pecho durante el transcurso del Mundial 2026. Esto solo lo pueden utilizar los países que lograron alzar el trofeo y Egipto nunca lo logró.

Un contratiempo logístico y comercial

Este rechazo de última hora representa un auténtico dolor de cabeza tanto para la FEF como para la marca deportiva que los patrocina.

La producción de este tipo de indumentaria se planifica con muchos meses de antelación y mueve millones de dólares en el mercado global. Ahora, a contrarreloj, el combinado liderado en la cancha por sus máximas figuras como Mohamed Salah, deberá presentar un diseño alternativo de emergencia que reciba el visto bueno de los comisarios de la FIFA antes del pitazo inicial de su grupo.

Mientras los diseñadores trabajan a marchas forzadas para modificar la prenda y adaptarla al marco legal del organismo, los hinchas egipcios expresan su descontento en redes sociales, lamentando que la identidad visual de su equipo se vea alterada en el torneo más importante del planeta.

Lo que es seguro es que los Faraones saltarán a la cancha con una piel diferente a la planeada, demostrando que en un Mundial, las reglas se juegan con la misma rigidez dentro y fuera del campo.