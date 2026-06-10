A un día del inicio del Mundial 2026, la FIFA obliga a Haití cambiar sus dos camisetas y se abrió un gran debate; mirá los motivos

La controversia en el mundo del fútbol se intensifica a solo un día de la inauguración del Mundial 2026 , ya que la FIFA solicitó a la selección nacional de Haití que realice un cambio en su uniforme, debido a una posible connotación política.

El motivo de esta exigencia radica en el diseño de la camiseta, que presenta una ilustración de la Batalla de Vertières, un evento histórico crucial que tuvo lugar en 1803. Esta batalla es reconocida como decisiva para la independencia de los haitianos, tras el conflicto que enfrentó al país con Francia.

La Batalla de Vertières, que se libró el 18 de noviembre de 1803, es un símbolo de liberación y lucha por la soberanía de Haití. En este contexto, la inclusión de una representación de este evento en el uniforme podría interpretarse, según la FIFA, como un mensaje político, lo que va en contra de las normas de neutralidad que la organización busca mantener en el ámbito deportivo.

Saeta, la empresa responsable del diseño del uniforme, salió en defensa de la camiseta, afirmando que su intención era rendir homenaje a los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han trabajado incansablemente por el futuro de ese país centroamericano.

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Según su declaración, el diseño no tenía ninguna intención política, sino que pretendía ser un tributo a la lucha y el sacrificio de aquellos que han contribuido al desarrollo del país.

Sin embargo, la FIFA mantiene su posición firme en la necesidad de evitar cualquier posible interpretación que pueda desviar la atención del espíritu del juego. La organización enfatizó que el fútbol debe ser un ámbito de unidad y paz, y que cualquier símbolo que pueda ser percibido como político podría empañar el evento deportivo.

La decisión de la FIFA generó un debate en el ámbito deportivo y social. Muchos apoyan la medida, argumentando que la neutralidad en el deporte es fundamental para garantizar la inclusión y el respeto entre las naciones.

Por otro lado, hay quienes consideran que esta acción es un intento de silenciar la historia y la identidad cultural de Haití. La controversia plantea preguntas sobre cómo el fútbol, como plataforma global, puede navegar la delgada línea entre la identidad nacional y la política, especialmente en un contexto donde la historia de un país está tan intrínsecamente ligada a su lucha por la independencia y la soberanía.

A medida que la situación se desarrolla, la selección de Haití y la empresa Saeta deben decidir cómo proceder ante la solicitud de la FIFA, mientras la comunidad futbolística observa con atención.