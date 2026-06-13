"El tiempo de prometer más presupuesto ya pasó": así es el cronograma de paros y ocupaciones de esta semana en secundaria

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) de Montevideo realizará una serie de paros zonales de 24 horas y ocupaciones de liceos durante esta semana, en reclamo de mayor presupuesto para la educación pública. Las medidas comenzarán este lunes 15 de junio con la ocupación del Liceo N° 72, ubicado en el Cerro, y del Liceo N° 36, en el Prado. Según el cronograma difundido por el sindicato, los paros serán zonales y se extenderán durante 24 horas,

Las acciones continuarán en la semana con nuevos paros y ocupaciones, el martes 16 la medida alcanzará a las zonales, 103, este y noreste; mientras que el miércoles 17 se extenderá a las zonales norte, centro y a los Proyectos Especiales (PEP). El jueves, en tanto, está previsto un paro de todo Montevideo acompañado de una asamblea.

Bajo la consigna de que “el tiempo de prometer más presupuesto para la educación ya pasó”, Ades reclama que el presupuesto destinado a la educación alcance el denominado “6+1”: 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública y 1% para investigación e innovación.

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En diálogo con El Observador, la presidenta de Ades Montevideo, Verónica Méndez, explicó que las medidas fueron definidas en una asamblea realizada el miércoles 10 de junio.

“Ante el anuncio de gasto cero, los docentes reunidos en asamblea resolvimos esta serie de paros para difundir por qué hay que llegar al 6+1 para toda la educación: ANEP, Udelar y UTEC”, sostuvo.

Según Méndez, uno de los principales destinos que debería tener un aumento presupuestal es la infraestructura educativa. La dirigente afirmó que existe un deterioro generalizado en los edificios liceales, con problemas estructurales, eléctricos, de accesibilidad y filtraciones.

“Hay liceos con salones que se llueven y además sigue existiendo la necesidad de construir nuevos centros educativos en distintas zonas, como La Teja, Colón o Belloni”, señaló.

Otro de los planteos del sindicato apunta a la creación de nuevos cargos y equipos de apoyo dentro de los centros educativos. En ese sentido, Méndez mencionó la necesidad de incorporar más adscriptos, psicólogos, trabajadores sociales, referentes de educación sexual y otros perfiles socioeducativos.

“En cada liceo tenemos que tener un equipo socioeducativo para trabajar las distintas situaciones que se viven cotidianamente. Un ejemplo son los episodios de violencia que enfrentan estudiantes y docentes”, indicó.

La presidenta de Ades también destacó la importancia de ampliar los comedores liceales. A su entender, las experiencias implementadas hasta ahora demostraron ser una herramienta para garantizar el acceso a la alimentación de estudiantes en contextos vulnerables.

Entre los reclamos también figuran más horas de apoyo y tutorías para estudiantes, así como la recuperación de las dos horas de coordinación docente que, según el sindicato, se perdieron durante la administración anterior.

“Esas horas son fundamentales para la planificación, la corrección y el trabajo pedagógico. También planteamos una reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial”, concluyó Méndez.