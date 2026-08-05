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El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a Uruguay: estará en noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida

De acuerdo con el comunicado oficial del Vaticano, León XIV permanecerá en el país del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida

5 de agosto de 2026 7:26 hs
Como obispo de Chiclayo y, particularmente, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el hoy papa León XIV siguió de cerca el caso Sodalicio y tuvo un rol relevante en la posterior intervención de la Santa Sede.
Como obispo de Chiclayo y, particularmente, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el hoy papa León XIV siguió de cerca el caso Sodalicio y tuvo un rol relevante en la posterior intervención de la Santa Sede. EPA/Shutterstock

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará en noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur, una gira que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

La Santa Sede informó que el viaje se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, luego de que el pontífice aceptara las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

En el comunicado oficial, el Vaticano anunció: "En noviembre, viaje apostólico del Papa a Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú", y precisó que será la primera visita de León XIV al continente desde el inicio de su pontificado.

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Según el texto, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que "el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países".

El itinerario del papa por Uruguay

Uruguay será la primera escala de la gira. De acuerdo con el comunicado, León XIV permanecerá en el país del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida, tal como se había adelantado en las últimas semanas.

Tras su paso por Uruguay, el pontífice viajará a Argentina, donde recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

La última etapa del viaje será en Perú, del 11 al 17 de noviembre, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La Santa Sede señaló que el programa detallado de las actividades será difundido más adelante.

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