El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a Uruguay: estará en noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida

El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará en noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur, una gira que incluirá Uruguay, Argentina y Perú .

La Santa Sede informó que el viaje se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 , luego de que el pontífice aceptara las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

En el comunicado oficial, el Vaticano anunció: "En noviembre, viaje apostólico del Papa a Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú" , y precisó que será la primera visita de León XIV al continente desde el inicio de su pontificado.

La bacteria detrás de la alerta por hamburguesas contaminadas: qué es la Escherichia coli y por qué puede ser tan peligrosa

El detrás de escena de la confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Según el texto, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni , informó que "el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países".

El itinerario del papa por Uruguay

Uruguay será la primera escala de la gira. De acuerdo con el comunicado, León XIV permanecerá en el país del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida, tal como se había adelantado en las últimas semanas.

Tras su paso por Uruguay, el pontífice viajará a Argentina, donde recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

La última etapa del viaje será en Perú, del 11 al 17 de noviembre, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La Santa Sede señaló que el programa detallado de las actividades será difundido más adelante.