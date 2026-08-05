Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
lluvia moderada
Jueves:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / VIAJE APOSTÓLICO

Intendencia de Paysandú confirmó que el papa León XIV visitará el departamento el 7 de noviembre

En un comunicado, al que accedió El Observador, la comuna calificó el hecho como "un importante acontecimiento, sin precedentes en la historia de Paysandú"

5 de agosto de 2026 7:40 hs
El papa León XIV, líder espiritual de los católicos, asumió el cargo en mayo tras la muerte de su predecesor, el papa Francisco.
El papa León XIV, líder espiritual de los católicos, asumió el cargo en mayo tras la muerte de su predecesor, el papa Francisco. AFP via Getty Images

La Intendencia de Paysandú celebró este miércoles la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la ciudad, prevista para el 7 de noviembre, en el marco de la gira que el pontífice realizará por Uruguay entre el 6 y el 8 de ese mes.

En un comunicado, al que accedió El Observador, la comuna calificó el hecho como "un importante acontecimiento, sin precedentes en la historia de Paysandú", y destacó que los sanduceros serán testigos de la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica.

Más noticias

Avanti cambió de dueño: la empresa familiar oriunda de Paysandú que llegó a la tercera generación y ahora apuesta a profundizar su exportación en mercados como EEUU, Emiratos Árabes y Brasil

La bacteria detrás de la alerta por hamburguesas contaminadas: qué es la Escherichia coli y por qué puede ser tan peligrosa

Según el gobierno departamental, la concreción de la visita es el resultado de gestiones encabezadas por el intendente Nicolás Olivera, iniciadas durante el pontificado del papa Francisco y continuadas en distintas instancias hasta el anuncio oficial realizado por la Santa Sede.

La comuna informó que, durante su estadía en Paysandú, León XIV encabezará una serie de actividades vinculadas a la fe católica y abiertas a toda la comunidad.

Las autoridades departamentales, junto con la Iglesia Católica en Uruguay, ya comenzaron a coordinar los preparativos para recibir al pontífice y organizar las actividades previstas.

La Intendencia convocó además a toda la comunidad sanducera a participar de la visita, cuyo objetivo será transmitir un mensaje de paz y hermandad.

Las más leídas

Ómnibus de Cutcsa terminó incrustado en casas del Prado: chofer dijo que estaba contando dinero mientras circulaba

Rubén Rada fue internado por una neumonía bilateral

Construcción alcanzó un preacuerdo salarial por 5 años: reducción escalonada de jornada laboral a 40 horas semanales y nuevos beneficios para trabajadores

Empezaron las obras en los accesos este a Montevideo: proyectan dos viaductos, más carriles y una rotonda para mejorar el tránsito

Temas

Paysandú León XIV Papa

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos