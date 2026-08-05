Intendencia de Paysandú confirmó que el papa León XIV visitará el departamento el 7 de noviembre

La Intendencia de Paysandú celebró este miércoles la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la ciudad, prevista para el 7 de noviembre, en el marco de la gira que el pontífice realizará por Uruguay entre el 6 y el 8 de ese mes.
El anuncio se conoció luego de que el Vaticano confirmara que el primer viaje apostólico de León XIV a América del Sur incluirá escalas en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de continuar hacia Argentina y Perú.
En un comunicado, al que accedió El Observador, la comuna calificó el hecho como "un importante acontecimiento, sin precedentes en la historia de Paysandú", y destacó que los sanduceros serán testigos de la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica.
Según el gobierno departamental, la concreción de la visita es el resultado de gestiones encabezadas por el intendente Nicolás Olivera, iniciadas durante el pontificado del papa Francisco y continuadas en distintas instancias hasta el anuncio oficial realizado por la Santa Sede.
La comuna informó que, durante su estadía en Paysandú, León XIV encabezará una serie de actividades vinculadas a la fe católica y abiertas a toda la comunidad.
Las autoridades departamentales, junto con la Iglesia Católica en Uruguay, ya comenzaron a coordinar los preparativos para recibir al pontífice y organizar las actividades previstas.
La Intendencia convocó además a toda la comunidad sanducera a participar de la visita, cuyo objetivo será transmitir un mensaje de paz y hermandad.