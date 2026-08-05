Intendencia de Paysandú confirmó que el papa León XIV visitará el departamento el 7 de noviembre

La Intendencia de Paysandú celebró este miércoles la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la ciudad, prevista para el 7 de noviembre , en el marco de la gira que el pontífice realizará por Uruguay entre el 6 y el 8 de ese mes.

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El anuncio se conoció luego de que el Vaticano confirmara que el primer viaje apostólico de León XIV a América del Sur incluirá escalas en Montevideo, Paysandú y Florida , antes de continuar hacia Argentina y Perú.

En un comunicado, al que accedió El Observador, la comuna calificó el hecho como "un importante acontecimiento, sin precedentes en la historia de Paysandú" , y destacó que los sanduceros serán testigos de la presencia del máximo representante de la Iglesia Católica.

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Según el gobierno departamental, la concreción de la visita es el resultado de gestiones encabezadas por el intendente Nicolás Olivera , iniciadas durante el pontificado del papa Francisco y continuadas en distintas instancias hasta el anuncio oficial realizado por la Santa Sede.

La comuna informó que, durante su estadía en Paysandú, León XIV encabezará una serie de actividades vinculadas a la fe católica y abiertas a toda la comunidad.

Las autoridades departamentales, junto con la Iglesia Católica en Uruguay, ya comenzaron a coordinar los preparativos para recibir al pontífice y organizar las actividades previstas.

La Intendencia convocó además a toda la comunidad sanducera a participar de la visita, cuyo objetivo será transmitir un mensaje de paz y hermandad.