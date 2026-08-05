Inumet actualizó la advertencia amarilla por tormentas fuertes: ahora abarca siete departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó este miércoles su advertencia amarilla por tormentas fuertes , vigente desde las 09:00 , y anunció que la próxima revisión será a las 11:00 .

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Según el organismo, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75% .

Inumet advirtió que el área afectada podrá registrar tormentas puntualmente fuertes , acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica .

Inumet espera para el año que viene nuevos radares para pronosticar con mayor precisión eventos climáticos y un sistema de advertencias tempranas

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 5 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada marcada por la persistencia de la inestabilidad este miércoles 5 de agosto , con precipitaciones y probables tormentas en buena parte del país. En Montevideo y el área metropolitana, en tanto, se mantiene una baja probabilidad de lluvias , aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 °C en el norte.

Advertencia amarilla por Tormentas fuertes Se actualizará a las 11:00 o ante cambios significativos Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/WAiAp2E44n

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.

En la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sureste y este, entre 10 y 30 km/h.

Este

Para el este del país, Inumet pronostica una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.

La jornada transcurrirá con cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas tanto en la mañana como en la tarde y la noche. También se prevén nieblas y neblinas.

El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.

Oeste

En el oeste se prevé una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones de inestabilidad, con probables precipitaciones, cielo nuboso a cubierto y bancos de niebla.

El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.

Norte

El norte volverá a registrar las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C.

Se espera un día cubierto, con precipitaciones y tormentas tanto durante la mañana como en la tarde y la noche, acompañadas por nieblas y neblinas.

El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.