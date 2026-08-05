Inumet actualizó la advertencia amarilla por tormentas fuertes: ahora abarca siete departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este miércoles su advertencia amarilla por tormentas fuertes, vigente desde las 09:00, y anunció que la próxima revisión será a las 11:00.
Según el organismo, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es superior al 75%.
Inumet advirtió que el área afectada podrá registrar tormentas puntualmente fuertes, acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Localidades bajo advertencia
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.
- Cerro Largo: Arévalo.
- Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez y San Jorge.
- Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos, Tambores y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.
- Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
- Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 5 de agosto
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una jornada marcada por la persistencia de la inestabilidad este miércoles 5 de agosto, con precipitaciones y probables tormentas en buena parte del país. En Montevideo y el área metropolitana, en tanto, se mantiene una baja probabilidad de lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 °C en el norte.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.
En la tarde y la noche el cielo permanecerá cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla. El viento será del sureste y este, entre 10 y 30 km/h.
Este
Para el este del país, Inumet pronostica una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.
La jornada transcurrirá con cielo cubierto, precipitaciones y probables tormentas tanto en la mañana como en la tarde y la noche. También se prevén nieblas y neblinas.
El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.
Oeste
En el oeste se prevé una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C.
Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de nieblas y neblinas.
Hacia la tarde y la noche continuarán las condiciones de inestabilidad, con probables precipitaciones, cielo nuboso a cubierto y bancos de niebla.
El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.
Norte
El norte volverá a registrar las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 14 °C y una máxima de 23 °C.
Se espera un día cubierto, con precipitaciones y tormentas tanto durante la mañana como en la tarde y la noche, acompañadas por nieblas y neblinas.
El viento será del sector norte entre 10 y 30 km/h, con períodos de direcciones variables de hasta 10 km/h.