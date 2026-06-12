Seba Almada defendió a La Celeste y encendió la polémica: "Uruguay tiene 5 mundiales y Argentina tiene 1, porque dos fueron robados"

El actor y humorista uruguayo Sebastián Almada protagonizó un encendido intercambio en el canal de streaming argentino Blender . Durante su participación como panelista en el ciclo conducido por José María Listorti , se enfrentó a las bromas de sus compañeros y del público, defendiendo a Uruguay tanto en términos demográficos como futbolísticos, en un debate que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El intercambio comenzó cuando uno de los integrantes del programa leyó un comentario proveniente del chat en vivo, el cual apuntaba con ironía a la cantidad de habitantes de Uruguay . “Acá preguntan si somos cinco argentinos y vino un uruguayo, toda la población de Uruguay”.

Lejos de achicarse ante el comentario, Almada recogió el guante y respondió de forma tajante a la provocación: “Eso me hace sentir mejor. En proporción les rompemos el orto”. La contestación generó risas en el estudio y una rápida repercusión en las plataformas digitales, donde los usuarios destacaron la actitud del actor para retrucar la burla.

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La discusión escaló cuando la conversación se trasladó al terreno deportivo. En el marco de la jornada inaugural del Mundial 2026 , Almada se presentó vistiendo la indumentaria oficial de la selección uruguaya y defendió la postura histórica respecto a los títulos mundiales, sumando además una provocación adicional.

El exintegrante de VideoMatch sostuvo que Uruguay tiene "cinco mundiales". Para llegar a esa cifra, contabilizó las medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, los campeonatos mundiales de 1930 y 1950, y agregó a la lista, en tono provocador, la Copa de Oro de Campeones Mundiales, conocida popularmente como el Mundialito de 1981.

Embed "Uruguay tiene 5 mundiales y Argentina tiene 1, porque dos fueron ROBADOS" afirma el uruguayo Sebastián Almada pic.twitter.com/n7VZptHyFI — BLENDER (@estoesblender) June 11, 2026

La polémica mayor se desató cuando Almada cuestionó las consagraciones de la selección argentina. Desde la cuenta oficial de X de Blender, resumieron la postura del actor citando su frase: "Uruguay tiene 5 mundiales y Argentina tiene 1, porque dos fueron ROBADOS".

Durante la transmisión, el uruguayo argumentó que de las tres estrellas que ostenta Argentina, solo "una bien ganada" fue la de México 1986, liderada por Diego Maradona. Asimismo, hizo referencia a las controversias históricas del Mundial de 1978, mencionando específicamente el recordado partido entre Argentina y Perú.

Ante estas declaraciones, los demás participantes del programa le recordaron que estaba realizando esas afirmaciones trabajando en territorio argentino. Fiel a su postura y con el orgullo intacto, Almada cerró el debate de manera contundente: “Sí, estoy acá, pero soy uruguayo”.