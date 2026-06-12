Una reforma necesaria y los interrogantes que no pueden ignorarse

Cuando un ministro de Economía coloca sobre la mesa conceptos como competitividad, simplificación administrativa, reducción de costos y reforma del Estado, resulta difícil no prestar atención. Más aún cuando reconoce explícitamente que parte de los problemas que limitan el desarrollo del país no provienen únicamente de factores externos o de las condiciones de los mercados, sino también de las propias estructuras internas que el Estado ha ido construyendo a lo largo del tiempo.

El proyecto de ley presentado por el ministro Gabriel Oddone, definido como una iniciativa para mejorar la competitividad y reducir el costo de vida, merece ser considerado con interés y, en principio, con una disposición favorable. La idea de reducir burocracia, simplificar trámites, establecer plazos máximos de respuesta administrativa, ampliar el uso de declaraciones juradas e introducir mecanismos de silencio positivo apunta en una dirección razonable y deseable: disminuir costos innecesarios para ciudadanos y empresas, mejorar la eficiencia y facilitar la actividad económica.

La premisa es sencilla. Cada trámite innecesariamente complejo, cada demora administrativa injustificada y cada regulación excesivamente gravosa terminan generando costos que alguien paga. Los absorben las empresas, los trasladan los productores, los sufren los emprendedores y, finalmente, recaen sobre los consumidores. La burocracia tiene un costo económico real, aunque muchas veces permanezca invisible.

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Además, existe una dimensión menos visible pero igualmente importante. La competitividad de un país no depende únicamente de variables tradicionales como los salarios, la carga tributaria o el tipo de cambio. También depende de la calidad de sus instituciones, de la previsibilidad de sus procedimientos y de la rapidez con que ciudadanos y empresas pueden interactuar con el Estado. En un mundo cada vez más dinámico, la lentitud administrativa también se convierte en un costo económico.

Sin embargo, junto con el reconocimiento de la iniciativa aparecen interrogantes que no deberían ser ignorados. El primero es tan evidente como incómodo: ¿por qué no se hizo antes?

La pregunta adquiere especial relevancia porque proviene del propio ministro cuando afirma que este asunto no ha estado verdaderamente arriba de la mesa desde mediados de los años noventa.

Durante décadas la modernización del Estado apareció periódicamente en discursos, programas y documentos de planificación. Sin embargo, los cambios estructurales fueron escasos. La discusión sobre eficiencia administrativa, simplificación de procedimientos y reducción de costos de gestión rara vez ocupó un lugar prioritario dentro de la agenda política.

Las reformas del Estado —frecuentemente definidas como “la madre de todas las reformas”— tampoco prosperaron durante los quince años de gobiernos del Frente Amplio.

Resulta difícil creer que ello obedeciera a falta de diagnósticos. Los problemas eran conocidos. Tampoco parece atribuible a una ausencia de capacidades técnicas para identificarlos. Más bien cabe pensar que el principal obstáculo fue el mismo que históricamente ha dificultado las reformas estatales en casi todas las democracias: el costo político.

Porque reformar el Estado significa mucho más que mejorar procedimientos. Significa alterar estructuras consolidadas, revisar competencias, cuestionar rutinas arraigadas y modificar equilibrios que se han ido construyendo durante años. Significa, en definitiva, tocar intereses.

Y cuando se tocan intereses aparecen las resistencias.

Toda burocracia desarrolla mecanismos de autopreservación. No necesariamente por razones ideológicas ni por intereses ilegítimos. Es simplemente una característica habitual de las organizaciones complejas. Las estructuras tienden a defender su continuidad y sus formas de funcionamiento.

Por eso resulta razonable anticipar que la implementación del proyecto encontrará cuestionamientos desde distintos sectores. Algunos temerán que la simplificación administrativa constituya el primer paso hacia una reducción del aparato estatal. Y, en cierta medida, es una consecuencia esperable. Si una organización logra hacer más con menos procedimientos, menos tiempos y menos recursos, inevitablemente surge la pregunta acerca de qué estructuras continúan siendo necesarias y cuáles podrían rediseñarse.

Otros advertirán riesgos de debilitamiento de controles. También existirán resistencias derivadas de la propia inercia institucional, que suele privilegiar lo conocido frente a la incertidumbre del cambio.

En este contexto aparece un segundo interrogante, quizás aún más importante que el primero.

¿Existirá la determinación política necesaria para sostener la reforma cuando comiencen a manifestarse esas resistencias?

La historia de las reformas públicas está llena de iniciativas que comenzaron con diagnósticos acertados y objetivos compartibles, pero que terminaron diluyéndose en el proceso de implementación. No porque estuvieran mal concebidas, sino porque fueron sucesivamente ajustadas para reducir conflictos.

Cada excepción incorporada, cada concesión otorgada y cada corrección destinada a evitar tensiones puede parecer razonable de manera aislada. Sin embargo, la acumulación de esas modificaciones suele producir un efecto conocido: preservar el discurso reformista mientras se reduce progresivamente la capacidad transformadora de la reforma.

Gobernar implica dialogar, negociar y construir acuerdos. Nadie espera que una transformación de esta naturaleza avance desconociendo sensibilidades legítimas o preocupaciones atendibles. Pero también es cierto que existe un punto a partir del cual una reforma puede quedar tan condicionada por la búsqueda de consensos que termine perdiendo su naturaleza, su alcance y su propósito original. Ese riesgo no es menor.

Si el proyecto termina excesivamente adaptado para neutralizar resistencias, Uruguay podría encontrarse nuevamente frente a una situación conocida: una iniciativa técnicamente sólida, políticamente correcta y discursivamente atractiva, pero incapaz de producir cambios sustanciales en la realidad.

Naturalmente, detrás de la simplificación administrativa subyace una discusión más profunda. Cuando se habla de eliminar costos de gestión, mejorar la eficiencia y revisar procedimientos, inevitablemente surge la pregunta sobre el tamaño y el costo del propio aparato estatal.

La cuestión, sin embargo, no debería plantearse como una falsa dicotomía entre más Estado o menos Estado. El verdadero debate es otro: qué Estado necesita el país para cumplir eficazmente sus funciones esenciales y cómo hacerlo con el menor costo posible para la sociedad.

Un Estado lento, redundante y excesivamente burocrático no necesariamente protege mejor derechos ni brinda mejores servicios. Del mismo modo, un Estado debilitado tampoco garantiza eficiencia. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que preserve capacidades estratégicas mientras elimina ineficiencias que terminan afectando a toda la economía.

Ese debate probablemente aparecerá con intensidad creciente a medida que avance la discusión parlamentaria y social de la iniciativa.

Sin embargo, sería un error permitir que esa discusión eclipse el objetivo central. El verdadero desafío consiste en construir un Estado que mantenga sus capacidades esenciales, preserve la calidad institucional y continúe garantizando derechos, pero que al mismo tiempo funcione con mayor agilidad, menos costos y menos cargas innecesarias para quienes producen, trabajan, emprenden e invierten.

La intención merece reconocimiento. El diagnóstico parece razonable. La dirección general resulta compartible.

Pero las reformas no se evalúan por la calidad de sus anuncios ni por la claridad de sus propósitos. Se evalúan por sus resultados.

Los próximos meses permitirán observar si estamos frente al inicio de una transformación gradual pero significativa o ante otro capítulo de una larga historia de reformas necesarias que terminaron atrapadas entre las resistencias del statu quo y la dificultad política de sostener los cambios.

Uruguay ha discutido durante décadas la necesidad de modernizar su Estado. Los diagnósticos abundan. Los informes se acumulan. Las recomendaciones se repiten. Lo que ha faltado, muchas veces, ha sido la capacidad política para convertir esas conclusiones en transformaciones efectivas.

Tal vez la verdadera novedad de esta iniciativa no resida en el diagnóstico, sino en la posibilidad de comprobar si existe finalmente la voluntad de avanzar allí donde tantas veces se retrocedió.

Porque la verdadera prueba recién comienza. Y como ocurre con toda reforma relevante, el éxito dependerá menos de la voluntad de iniciarla que de la capacidad de llevarla hasta sus consecuencias.