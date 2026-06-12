FIFA responde a la polémica por los asientos vacíos en Guadalajara: dice que la gente estaba en los pasillos

Apenas en el arranque de la Copa del Mundo 2026, la FIFA ha tenido que salir al paso de las primeras controversias organizativas del torneo. A través de un comunicado emitido en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), el organismo rector del fútbol mundial respondió a las crecientes críticas sobre las discrepancias entre las cifras oficiales de asistencia y las imágenes televisivas que mostraban evidentes claros en las gradas durante la jornada de ayer en Guadalajara.

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La polémica estalló durante el encuentro entre Corea del Sur y Chequia disputado en el Estadio Akron. A pesar de que las cifras oficiales sugerían un estadio prácticamente lleno, las transmisiones televisivas y las fotografías mostraban numerosos claros en las gradas. La situación no pasó desapercibida para la prensa internacional; medios como el diario británico Daily Mail rápidamente se hicieron eco del contraste entre el aspecto deslucido de las tribunas y los números reportados por la organización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifamedia/status/2065492696693661760&partner=&hide_thread=false Official attendance figures reflect the number of tickets scanned and spectators present within the stadium footprint, rather than visual assessments of seating occupancy at any given moment during the match. FIFA works closely with stadium authorities and ticketing teams to… pic.twitter.com/UIJ0y9xTFp — FIFA Media (@fifamedia) June 12, 2026 Ante las críticas, la cuenta oficial del departamento de medios de la FIFA (@fifamedia) en la red social X publicó una aclaración detallando su metodología para contabilizar la asistencia, desestimando que el aspecto visual de las gradas sea un indicador preciso.

"Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados y los espectadores presentes dentro del perímetro del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento dado durante el partido", señaló el organismo en su comunicado. Además, recalcaron que trabajan "estrechamente con las autoridades del estadio y los equipos de boletaje para asegurar que todas las cifras publicadas se basen en datos operativos verificados".