FIFA responde a la polémica por los asientos vacíos en Guadalajara: dice que la gente estaba en los pasillos

Apenas en el arranque de la Copa del Mundo 2026, la FIFA ha tenido que salir al paso de las primeras controversias organizativas del torneo. A través de un comunicado emitido en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), el organismo rector del fútbol mundial respondió a las crecientes críticas sobre las discrepancias entre las cifras oficiales de asistencia y las imágenes televisivas que mostraban evidentes claros en las gradas durante la jornada de ayer en Guadalajara.
La polémica estalló durante el encuentro entre Corea del Sur y Chequia disputado en el Estadio Akron. A pesar de que las cifras oficiales sugerían un estadio prácticamente lleno, las transmisiones televisivas y las fotografías mostraban numerosos claros en las gradas. La situación no pasó desapercibida para la prensa internacional; medios como el diario británico Daily Mail rápidamente se hicieron eco del contraste entre el aspecto deslucido de las tribunas y los números reportados por la organización.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifamedia/status/2065492696693661760&partner=&hide_thread=false
Ante las críticas, la cuenta oficial del departamento de medios de la FIFA (@fifamedia) en la red social X publicó una aclaración detallando su metodología para contabilizar la asistencia, desestimando que el aspecto visual de las gradas sea un indicador preciso.
"Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados y los espectadores presentes dentro del perímetro del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento dado durante el partido", señaló el organismo en su comunicado. Además, recalcaron que trabajan "estrechamente con las autoridades del estadio y los equipos de boletaje para asegurar que todas las cifras publicadas se basen en datos operativos verificados".
Pero, ¿dónde estaban entonces los aficionados en Guadalajara si sus entradas habían sido escaneadas? La FIFA ofreció una explicación concreta para el caso del estadio mexicano: los espectadores estaban dentro del recinto, pero no en sus asientos.
"Tengan en cuenta que, durante el partido de anoche en Guadalajara, se pudo ver a varios aficionados con boleto parados en los pasillos (concourses) en lugar de permanecer en sus asientos asignados durante todo el partido", concluyó la entidad.