Día Internacional contra el Trabajo Infantil: más de 40 mil menores trabajan en Uruguay y casi la mitad son niñas

En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) difundió las últimas cifras disponibles sobre la situación en Uruguay, elaboradas a partir de una encuesta realizada durante el segundo semestre de 2024.

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La directora del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Bouret, informó que “más de 40.200 niños trabajan en Uruguay, sin contar las peores formas de trabajo infantil”.

Según explicó la jerarca en rueda de prensa, una parte importante de esa población está compuesta por niñas que realizan tareas de cuidados dentro de sus propios hogares. “Casi la mitad son niñas que a partir de los 5 años ya hacen tareas de cuidados”, señaló.

Captura de pantalla 2026-06-12 122939 Bouret advirtió sobre las consecuencias que esta situación tiene para el desarrollo de los menores y su futuro. “Son niñas que hipotecan su futuro, niñas que dejan de ir a estudiar, de ir a jugar o del descanso. Y un tercio de esa población tan chica ya dice que siente alguna lesión en su cuerpo a raíz de los trabajos que realiza por la carga, imaginate un niño de 6, 7 u 8 años al levantar ropa mojada o un niño más chico, cómo va sufriendo y que da cuenta después, a lo largo de la vida, esos problemas”, sostuvo.