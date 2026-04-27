La otra gran derrota que sufrió Peñarol contra Wanderers, además de perder toda chance en el Torneo Apertura

Peñarol perdió más que tres puntos el domingo al caer 1-0 ante Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura. Por un lado, el aurinegro se bajó de toda posibilidad de pelear por el título el cual recayó en manos de Racing. Por otro perdió feo en el rubro económico.

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Es que el partido se jugó en el Estadio Centenario ya que el Parque Viera , escenario de Wanderers, fue recientemente resembrado .

Peñarol llegó a un acuerdo con Wanderers para que el encuentro se jugara en el Centenario, de modo tal de no sufrir jugar en una cancha chica.

Para eso, la dirigencia de Peñarol le aseguró a Wanderers una recaudación de US$ 170 mil.

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Para eso, necesitaba vender unas 16 mil entradas el domingo.

Pero el partido se jugó en una noche inhóspita, en día de lluvia y con un temporal de mucho viento.

Además, la convocatoria de Peñarol viene en caída por los últimos rendimientos del equipo que lleva cuatro partidos sin poder ganar con tres derrotas y un empate.

Al aurinegro lo acompañaron apenas unas 6.000 personas.

Como parte del acuerdo, Peñarol ya le pagó a Wanderers US$ 70 mil por lo que ahora deberá abonarle U$S 100 más habiendo vendido escasos boletos.