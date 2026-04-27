Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La otra gran derrota que sufrió Peñarol contra Wanderers, además de perder toda chance en el Torneo Apertura

Mirá el duro golpe económico que se llevó Peñarol tras jugar con Wanderers en el Estadio Centenario

27 de abril de 2026 17:11 hs
Nicolás Olivera y Abel Hernández&nbsp;

Nicolás Olivera y Abel Hernández 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol perdió más que tres puntos el domingo al caer 1-0 ante Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura. Por un lado, el aurinegro se bajó de toda posibilidad de pelear por el título el cual recayó en manos de Racing. Por otro perdió feo en el rubro económico.

Peñarol llegó a un acuerdo con Wanderers para que el encuentro se jugara en el Centenario, de modo tal de no sufrir jugar en una cancha chica.

Para eso, la dirigencia de Peñarol le aseguró a Wanderers una recaudación de US$ 170 mil.

Ignacio Ruglio, en plena crisis deportiva de Peñarol, insiste con sus estados de Whatsapp

El plan de Juan Pedro Damiani, si forma parte de la próxima conducción de Peñarol, para evacuar en solo 25 minutos la salida del Estadio Campeón del Siglo

Para eso, necesitaba vender unas 16 mil entradas el domingo.

Pero el partido se jugó en una noche inhóspita, en día de lluvia y con un temporal de mucho viento.

Además, la convocatoria de Peñarol viene en caída por los últimos rendimientos del equipo que lleva cuatro partidos sin poder ganar con tres derrotas y un empate.

Al aurinegro lo acompañaron apenas unas 6.000 personas.

Como parte del acuerdo, Peñarol ya le pagó a Wanderers US$ 70 mil por lo que ahora deberá abonarle U$S 100 más habiendo vendido escasos boletos.

Las más leídas

Wanderers 1-0 Peñarol: el aurinegro jugó un partido vergonzoso y Racing es campeón anticipado del Torneo Apertura

El festejo de los jugadores de Racing con sus hinchas en Sayago y la alegría de Fernando Cavenaghi tras el histórico título del Torneo Apertura; mirá los videos

Los tres jugadores que recuperó Diego Aguirre en Peñarol para la gran prueba de fuego en medio de su crisis futbolística, este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores

Ignacio Ruglio, en plena crisis deportiva de Peñarol, insiste con sus estados de Whatsapp

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos