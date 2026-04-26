La dura crítica de Matías Arezo de Peñarol a Leodán González: "prepotente", "protagonista" y una frase particular: "Las cagadas que se vienen haciendo"

El delantero de Peñarol Matías Arezo se mostró muy molesto al final del partido que su equipo perdió este domingo contra Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura. Con esa caída, el aurinegro se bajó de la lucha por el título y Racing se consagró campeón con dos fechas de anticipación.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

En declaraciones a la transmisión oficial del partido, Arezo criticó al árbitro Leodán González al que tildó de un accionar "prepotente".

"Lo que se ve, lo individual no nos está dando, hay que meterle con el trabajo colectivo y tratar de sacar este momento. Obviamente que no es el resultado que esperábamos", declaró el centrodelantero que terminó sentido en su pierna derecha.

"Nos encontramos con un partido difícil, con un árbitro que vino con una prepotencia muy grande, a querer condicionar el juego desde su personalidad y querer ser protagonista. Obviamente que lo respeto. Traer un árbitro tan grande como Leodán con experiencia, a querer ser prepotente, a quizás tapar las cagadas que se vienen haciendo. Nuestro juego ha sido muy pobre, pero creo que en muchas cosas condicionó tratando de ser prepotente con los jugadores, no dejando hablar, cosas muy simples que afectan mucho a nuestro escenario deportivo porque no solo con los jugadores de Peñarol sino que con los de Wanderers también, cuando querían hablar con él. Un árbitro que estaba pensando en los errores de los partidos anteriores, innecesario, creo que hay muchas cosas para corregir sobre eso", afirmó.