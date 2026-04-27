La gran noticia para los hinchas de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que concurran a los dos partidos que jugará en Miami en el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa está a menos de 50 días de lo que será su debut en el próximo Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y este lunes, se conoció la noticia de que en la ciudad de Miami, habrá servicio gratis de ómnibus.

Los celestes jugarán dos de sus tres partidos del grupo en dicha ciudad estadounidense, en tanto que el tercero, será en Guadalajara, México.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debutará en la Copa del Mundo el 15 de junio contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de dicha ciudad.

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Su segundo encuentro, también será allí ante uno de los debutantes en este Mundial, Cabo Verde.

Según publicó este lunes The Athletic, el suplemento deportivo de New York Times, los hinchas de distintas selecciones que jueguen en Miami, tendrán transporte gratuito, lo que es una muy buena noticia para los seguidores celestes, teniendo en cuenta los altos costos de las entradas.

"El condado de Miami-Dade y el comité organizador de Miami ofrecerán transporte gratuito los días de partido exclusivamente para los poseedores de entradas que se dirijan al Hard Rock Stadium durante el Mundial 2026", comienza informando el medio estadounidense.

Y agrega: "El Hard Rock Stadium albergará cuatro partidos de la fase de grupos así como uno de dieciseisavos de final, otro de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto el 18 de julio".

Los ómnibus saldrán desde la Estación Metrorail "Dr. Martin Luther King, Jr"., el "Brightline de Aventura", la "Golden Glades Intermodal Station", y el "Seminole Hard Rock Hotel", según expresa el medio.