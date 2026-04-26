Otra muy buena noticia que recibió Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de un jugador complicado con las lesiones

El director técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, recibió otra muy buena noticia de cara al Mundial 2026 en las últimas horas luego de conocer la mejoría de un futbolista que, como Nicolás De la Cruz, venía muy complicado con sus dos rodillas.

Vale recordar que quedan 51 días para el debut de Uruguay en la citada Copa del Mundo que será el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Nicolás De la Cruz y su gran mejoría

Nicolás De la Cruz ha tenido una mejoría muy importante en los últimos meses, llevado de la mano de la sanidad de Flamengo.

Para dar un ejemplo, el volante era un futbolista que últimamente no viajaba a los partidos que se jugaban en la altura, porque la sentía mucho.

Sin embargo, en el último partido que jugó ante Cusco por la Copa Libertadores de América, no solo viajó, sino que disputó casi todo el encuentro y lo más importante, no solo no sintió la altura ni sus lesiones en las rodillas, sino que fue importante para su equipo.

Nicolás De la Cruz Nicolás De la Cruz es una pieza clave en el andamiaje de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa Foto: Leonardo Carreño.

Distintos medios brasileños informan en las últimas horas que De La Cruz mostró "una notable mejoría respecto al año pasado, lo que le ha valido elogios de los departamentos médico y fisiológico de Flamengo".

El desempeño del uruguayo contra Cusco "fue una grata sorpresa, ya que el número 18 no sintió los efectos de la altitud de 3.400 metros y disputó casi todo el partido".

Con esta respuesta física, "el jugador está consolidando su posición para lo que resta de la temporada y el Mundial 2026".