Leonardo Fernández habló de la parte mental de su recuperación, qué lo mantiene "en eje", la causa por la que puede tardar más su regreso a Montevideo y de la importancia de la derrota de Nacional

Leonardo Fernández continúa en Madrid, España, luego de haberse sometido el pasado martes a una intervención quirúrgica a los ligamentos cruzados de su rodilla derecha por lo que tendrá entre seis y nueve meses de recuperación para volver a las canchas.

Lo operó una eminencia en la materia como el Dr. Manuel Leyes el pasado martes, quien ya intervino a Nahuel Herrera hace menos de un mes del hombro derecho, y que hizo lo propio con las rodillas de Zinedine Zidane, Luka Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, y también a Luis Suárez de su rodilla derecha.

Como informó el miércoles Referí, teniendo en cuenta el costo del pasaje de ida y vuelta en avión a Madrid, la estadía de 10 días en dicha ciudad para que comience a recuperarse haciendo fisioterapia antes de su regreso a Uruguay, y el costo de la intervención quirúrgica , Peñarol debe abonar unos US$ 37.000.

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El pasado viernes recibió la visita de un ex Peñarol, Walter Pandiani, quien dirige a Palencia de la Tercera división del fútbol de España.

Este domingo habló para el Polideportivo de canal 12 mientras estaba en plena sesión de fisioterapia.

Lo que dijo Leonardo Fernández

Leonardo Fernández habló de su actual situación y de cómo vive este momento.

"Estos primeros días estoy sintiendo el rigor de la fisioterapia acá en Madrid, porque recién acabo de salir de la operación", comenzó diciendo el futbolista de Peñarol.

A su vez, sostuvo: "Para mí, fue difícil no poder jugar contra Platense, pero aún no sabía que tenía que operarme y ahora estoy mejor".

"Espero poder seguir recuperándome de la manera que me tengo que recuperar y no acelerar los tiempos porque sí", expresó.

Según dijo hay un tema que es fundamental para él: "Lo que me mantiene en eje es que soy fuerte de cabeza. A partir de que acepté lo que me tocó vivir, es otro tema, porque luego de aceptarlo, lo vivís de otra manera".

"El partido que me costó ver fue el de Platense porque pensaba que lo podía jugar. A Peñarol lo veo en un momento de un golpe que ha sufrido y que es obvio sentirlo, y tengo confianza en mis compañeros de que lo van a sacar adelante y van a poder levantar esta situación", explicó.

Y prosiguió: "Todavía no sé cuando voy a volver a Montevideo por la despresurización en el avión cuando va en el aire. Tengo que tener el visto bueno de Manuel (el Dr. Manuel Leyes, quien lo operó), para ver cuándo puedo viajar".

"La derrota de Nacional ante Danubio de ayer (este sábado) es un resultado muy importante. Obviamente me enteré y es muy importante en lo que es la (Tabla) Anual si hoy (este domingo) lo aprovechamos ante Wanderers y Peñarol gana", dijo Leonardo Fernández.

También comentó que habló con el capitán Maximiliano Olivera tras el empate del lunes pasado ante Juventud de Las Piedras.

"Hablé con Maxi para motivar a la banda, más que nada, porque estoy lejos y además, él había salido lesionado. Traté de motivarlo y para que sepan que estoy con ellos", indicó.

Y expresó: "Con Diego (Aguirre) tenemos la relación normal. Me demostró que está y eso es importante en este momento, como yo estoy con ellos. Eso es lo que a uno le da tranquilidad y le dan fuerzas para seguir adelante con todo esto".