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Quién es el Dr. Manuel Leyes que atenderá este martes a Leonardo Fernández en Madrid, y seguramente lo opere si se confirman los ligamentos cruzados rotos de su rodilla derecha

El futbolista carbonero viaja este lunes hacia España para tener una nueva opinión sobre su importante lesión

19 de abril de 2026 10:27 hs
Luis Suárez fue operado por el Dr. Manuel Leyes

Luis Suárez fue operado por el Dr. Manuel Leyes

Leonardo Fernández está pronto para viajar este lunes hacia Madrid, España, para tener una segunda opinión de otro médico acerca de su lesión en la rodilla derecha que sufrió en el partido entre Peñarol e Independiente Santa Fe en Colombia por la Copa Libertadores.

El media punta carbonero tiene una lesión ligamentaria en su rodilla derecha.

Según informó Referí y todos piensan en Peñarol, tiene rotura de ligamentos cruzados, por lo que, en caso de confirmarse, se perderá de seis a ocho meses.

El Dr. Manuel Leyes es quien lo verá en Madrid para diagnosticarlo, luego de que Peñarol lo lleve al futbolista, y de ser como todos esperan que se dé, será operado por él mismo.

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Quien es Manuel Leyes, una eminencia médica

El Dr. Manuel Leyes es una eminencia médica en España y un referente en el mundo.

Se trata de un especialista en traumatología deportiva, con enfoque en reconstrucción de ligamentos (cruzado anterior) y cirugía robótica, y se especializa, además, en lesiones deportivas de rodilla, hombro y tobillo.

Fue quien acaba de operar a Nahuel Herrera de su hombro derecho en Madrid luego de una recomendación de Federico Valverde al futbolista y a Peñarol.

Operó anteriormente a Zinedine Zidane, Luca Modric, Jude Bellingham, Éder Militao, Thibaut Courtois, todos de Real Madrid, y también a Luis Suárez de su rodilla derecha.

Peñarol vuelve a apostar por su sapiencia y experiencia y este martes verá a Leonardo Fernández. De constatarse la lesión que todos creen, Leyes será quien lo operará.

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