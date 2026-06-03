"Vamos por la quinta": el productor del video de la lista de Uruguay explicó la misteriosa estrella extra que apareció en el escudo

La aparición de una quinta estrella en el escudo de la selección uruguaya durante el video de presentación de la lista de convocados para el Mundial 2026 generó comentarios y especulaciones entre los hinchas. La imagen, que mostraba la camiseta de Brian Rodríguez con lo que parecía ser una estrella adicional sobre el escudo, rápidamente se viralizó en redes sociales .

En una entrevista con el streaming de Dopamina, Diego Robino , integrante de la productora responsable del video, Cimarrón, explicó el origen de ese detalle y aseguró que no fue intencional.

Antes de mostrar la imagen que desató la polémica, Robino respondió entre risas que existían dos formas de interpretar lo sucedido.

VIDEO: el insólito accidente en el que un hombre chocó contra una camioneta estacionada en Tacuarembó

Picadas, corridas y balas de goma: así fue el operativo policial en Canelones que se viralizó en redes

Embed - Poco se habla on Instagram: "La posta detrás de la quinta estrella, de la mano del director del video, Diego Robino "

"La poética" y "la posta"

"La vendo de dos maneras: la posta o la poética", dijo el productor. Y siguió con la versión más romántica: "La poética, muchachos, es esto: vamos por la quinta. Y si no nos creemos nosotros, no nos cree nadie".

Sin embargo, aclaró que la explicación real era mucho más técnica. "La otra es que es un punto de traqueo que no borramos", afirmó.

Según detalló, las camisetas de los futbolistas fueron agregadas digitalmente durante la etapa de postproducción y para lograr que los gráficos acompañen correctamente el movimiento de los jugadores se utilizan referencias visuales.

"Eso es un tracking point, que es lo que le ponemos a la gente en postproducción para que una camiseta que se mueve en el aire tenga un punto donde la máquina reconoce que tiene que pegarse a ese movimiento y a esa espacialidad", explicó.

"Es casualidad, pero me gusta"

Robino contó que cuando comenzó a circular la imagen se sorprendió por la interpretación que hicieron muchos hinchas. "Eso es un tracking point que no se borró. Cuando ayer empezó a aparecer, yo me volvía loco", relató.

De todas formas, reconoció que le gustó el simbolismo que algunos le dieron al detalle. "Es milagroso", cerró.

Aquí está la pieza oficial con la que Uruguay anunció la lista de jugadores que disputarán el Mundial 2026.