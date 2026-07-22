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"Gravísimos hechos de violencia": el comunicado de Tigre por el ataque a balazos a ómnibus de sus hinchas, que dejó un herido, tras el partido ante Nacional

El club argentino manifestó "su más enérgico repudio" ante los hechos sufridos por sus hinchas cuando emprendían su regreso desde Montevideo

22 de julio de 2026 11:32 hs
Hinchas de Tigre en el Gran Parque Central

Hinchas de Tigre en el Gran Parque Central

El Club Atlético Tigre repudió el ataque a balazos que dejó un hincha herido que se trasladaba en uno de los ómnibus en el que emprendían su regreso a Argentina luego del partido ante Nacional en el Gran Parque Central por la Copa Sudamericana este martes a la noche.

El hecho, que es investigado por la Policía Nacional, ocurrió en la zona de la Ruta 1 y Camino Cibils y dejó a un parcial del equipo argentino herido por “disparos de arma de fuego en miembro superior izquierdo y derecho con entrada y salida”, según el parte oficial.

Ómnibus baleado con hinchas de Tigre

Ómnibus baleado con hinchas de Tigre

"Lamentables acontecimientos"

Este miércoles, el club argentino emitió un comunicado. “El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay”, señalaron.

“Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires”, dice la nota.

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Ataque a hinchas de Tigre en Montevideo, Uruguay

El club informó que “entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local”.

“Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud”.

“Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia”, agregó el club argentino.

“El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente”, señalaron desde Tigre, que el próximo martes recibirá a Nacional por el partido de vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, llave que tuvo triunfo visitante por 3-0 en el Gran Parque Central.

Investigación por el hincha de Tigre herido de bala

Las Unidades de Investigación de la Policía Nacional, en coordinación con el área de Investigación de la Jefatura de Policial de Montevideo y otras unidades, informaron que investigan el hecho.

El reporte oficial indica que la situación se produjo tras el encuentro disputado en el Gran Parque Central y que mientras se realizaba el traslado de parcialidades de Tigre por Ruta 1 y Camino Cibils, se registraron disparos de arma de fuego contra el ómnibus en el que viajaba un hombre de 57 años que resultó herido.

Ataque a hinchas de Tigre en Montevideo, Uruguay

La persona lesionada fue trasladada al Centro Coordinado del Cerro, donde se le diagnosticó “disparos de arma de fuego en miembro superior izquierdo y derecho con entrada y salida”.

Fue asistida en el lugar y posteriormente dada de alta.

Tras los hechos, el resto de la parcialidad de Tigre continuó viaje hacia la República Argentina.

Las distintas unidades policiales, en coordinación con Fiscalía, realizaban este miércoles por la mañana varias actuaciones a fin de avanzar con la investigación y detener a los responsables.

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