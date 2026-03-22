Nahuel Herrera aprovechó el día de más que se quedó en España y fue a ver a Federico Valverde y José María Giménez en el clásico Real Madrid vs Atlético de Madrid

Peñarol derrotó claramente a Cerro 3-1 este sábado a la noche en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura y quedó, junto a Racing, como uno de los punteros del mismo. En tanto, su futbolista Nahuel Herrera, operado del hombro derecho en España, aprovechó para ir a ver a Real Madrid vs Atlético de Madrid en el que se enfrentaban Federico Valverde y José María Giménez por LaLiga de España.

El equipo de Diego Aguirre tuvo este domingo libre y vuelve a entrenar este lunes a la hora 17 en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves, ya que el miércoles sobre la hora 20.30 enfrentará a Boston River como visitante en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

El zaguero de Peñarol Nahuel Herrera, fue operado con éxito de su hombro derecho el pasado jueves en Madrid.

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El futbolista de 21 años pasó por el quirófano con éxito, tras haberse resentido esa zona en los primeros minutos del encuentro ante Danubio por la quinta fecha del citado certamen.

Para poder operarse en Madrid fueron muy importantes dos ex Peñarol: Federico Valverde y Sebastián Cristóforo, ya que ambos jugadores dieron contactos de clínicas en las que se intervino en España.

Como informó Referí, Nahuel Herrera viajó con su novia Nadia, el dirigente de Peñarol, Marcelo Solomita y su representante, Edgardo Lasalvia.

A su vez, tras su operación, el futbolista le envió un mensaje a Nadia porque se cumplía un nuevo aniversario de la pareja.

Como informó Referí el pasado viernes, Herrera pospuso un día su viaje a Montevideo y lo hará este lunes para llegar el martes, debido a que el médico le pidió cinco días de quietud, por lo que llegará el martes de mañana.

Entonces este domingo, Nahuel Herrera, Nadia, el dirigente de Peñarol, Marcelo Solomita y el representante del futbolista, Edgardo Lasalvia, aprovecharon ese día de más para ir a ver al Estadio Santiago Bernabéu el clásico de la ciudad entre Real Madrid de Federico Valverde, y Atlético de Madrid, de José María Giménez.

El futbolista tendrá para entre tres y cuatro meses de recuperación para volver a las canchas.