Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Nacional está a punto de firmar contrato con el que será el nuevo director técnico del club, Jorge Bava, luego de su llegada a Montevideo en las últimas horas, tras ser cesado de Cerro Porteño de Paraguay.

Jorge Bava llegó a Uruguay, con su llegada a Nacional casi cerrada: dijo que no habló "con nadie" pero destacó el "orgullo grande" de ser candidato

Con la salida de Jadson Viera, la directiva de Nacional cesó a tres técnicos en menos de un año

Primero le tocó salir a Martín Lasarte, lo siguió su sucesor, Pablo Peirano, y ahora Jadson Viera.

Jorge Bava, quien se hará cargo de Nacional, fue el primero en la lista de técnicos que quería esta misma comisión directiva a mediados de diciembre de 2024, luego de asumir su cargo.

Sin embargo, diferencias con Nicolás López, el Diente López, fueron el factor que no dejaron que se hiciera cargo, ya que los dirigentes prefirieron ampararse en la posición del delantero.

Jorge Bava, excapitán de Nacional como jugador, ya como técnico fue campeón uruguayo en 2023 con Liverpool, en finales contra los tricolores, y tuvo un pasaje por León de México, donde no logró trascender.

Bava fue quien descartó en México, justamente en León, a Nicolás "Diente" López, quien retornó a Nacional en el segundo semestre de 2024. La relación entre ambos quedó muy tensa.

Por más que hubo un intento de acercamiento en una reunión entre ambos en ese mes de diciembre de 2024, la misma no tuvo resultados positivos y Jorge Bava se quedó sin dirigir a los tricolores, por lo que la directiva entonces prefirió mantener a Martín Lasarte, pese a que había perdido el Campeonato Uruguayo 2024 con Peñarol.

¿Cómo está la situación entre Bava y el Diente López?

Con el paso del tiempo, Jorge Bava y el Diente López. mejoraron la relación, si bien no hubo reuniones entre ambos.

El propio entrenador habló hace algunos meses en el programa Punto Penal y dejó en claro que ya aquellas diferencias no existen.

"No hablamos más", desde lo que sucedió con Nacional, sostuvo.

Y añadió consultado acerca de si lo dirigiría en el futuro; "¿Por qué no lo voy a tener en cuenta? Los contextos van cambiando continuamente. Ya quedó saldado eso. Fue muy honesto de su parte, yo quedé muy tranquilo".

Según informaron fuentes del club este domingo a Referí, la intención es que Jorge Bava se haga cargo del plantel de Nacional esta misma jornada, sobre la hora 17 en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y que pueda dirigir el partido del martes por la octava fecha del Torneo Apertura ante Cerro Largo.

La práctica estaba pautada para las 16 y se pospuso una hora justamente por las charlas que se vienen llevando a cabo en la mañana de este domingo con quien será el nuevo técnico de Nacional.