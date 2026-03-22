Ricardo Vairo, presidente de Nacional, confirmó que hay acuerdo para que Jorge Bava sea el nuevo técnico, aunque sorprendió con la fecha que termina su contrato

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo, brindó una improvisada conferencia de prensa este domingo en el aeropuerto de Carrasco previo a lo que será su viaje por su cargo de titular de FIBA Americas, y allí confirmó que Jorge Bava será el nuevo técnico del club.

Por otra parte, la actual comisión directiva de Nacional cesó a tres entrenadores en menos de un año.

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Así está la situación entre Jorge Bava y el Diente López, luego de que en diciembre de 2024 el técnico no pudiera firmar con Nacional a pedido del futbolista

Lo que dijo Vairo sobre Bava y también la salida de Viera

Ricardo Vairo habló este domingo sobre los últimos movimientos que hubo en la dirección técnica de Nacional.

"Jadson (Viera) vino (a Nacional) en un momento muy complicado y salió campeón con Nacional, pero los resultados mandan", comenzó diciendo el presidente tricolor.

Y aclaró: "Tuve una charla telefónica recién con (Jorge) Bava, ya quedó prácticamente todo acordado el tema económico. Ahora (Sebastián) Eguren se reunía para diagramar la parte deportiva".

Y trató de explicar la salida de Jadson Viera de Nacional.

"Lo de Defensor Sporting en el segundo tiempo fue muy fuerte el otro día y fue lo que llevó a esta decisión. No podíamos terminar como el año pasado y que cinco días antes de empezar la Copa Libertadores tomar una decisión como esta, por eso entendimos ahora que esto era la mejor decisión", dijo Vairo.

A su vez, explicó: "Nos reunimos ayer (el sábado) con varios directivos, fuimos con Eguren hasta Los Céspedes, hablamos con Jadson para cesarlo y allí fue que Eguren habló con el representante de Bava para poder contratarlo".

"Jadson es una persona muy correcta, tenemos una gran relación. Estaba desilusionado porque pensaba revertir esto y es una frustración para nosotros", sostuvo.

Y subrayó: "Es un tema que tenemos que ver para adelante, las causas de fondo, porque ya es un tema de varios técnicos con distintas directivas. Pero ahora no hay tiempo para nada, porque debe hacerse cargo Bava".

Vairo informó que "el contrato es hasta diciembre, trabajará con Bruno Piano y el profesor Turrén".

Respecto a la situación con el Diente López, la cual mejoró en los últimos tiempos, que lo privó de llegar en diciembre de 2024 cuando Nacional apoyó al futbolista, quien no lo quería en el club, sostuvo que "se van a tener que juntar, pero lo primero es Nacional y no creo que haya problemas".