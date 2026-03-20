Federico Valverde volverá a ver jugar con Real Madrid, en un nuevo encuentro por LaLiga de España que se disputará este domingo por una nueva fecha de LaLiga de España.
Real Madrid vs Atlético de Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ante José María Giménez en el clásico por LaLiga de España
Los merengues buscan un nuevo triunfo como locales para no perder pisada de la punta y Federico Valverde juega otro partido muy importante por LaLiga de España, nada menos que el clásico de la capital ante el equipo de José María Giménez; mirá cuándo y donde verlo