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Real Madrid vs Atlético de Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ante José María Giménez en el clásico por LaLiga de España

Los merengues buscan un nuevo triunfo como locales para no perder pisada de la punta y Federico Valverde juega otro partido muy importante por LaLiga de España, nada menos que el clásico de la capital ante el equipo de José María Giménez; mirá cuándo y donde verlo

20 de marzo de 2026 16:19 hs
Federico Valverde comanda a Real Madrid ante Atlético de Madrid

Federico Valverde comanda a Real Madrid ante Atlético de Madrid

AFP

Federico Valverde volverá a ver jugar con Real Madrid, en un nuevo encuentro por LaLiga de España que se disputará este domingo por una nueva fecha de LaLiga de España.

Los merengues quieren seguir por el lado de la victoria para continuar en el lote de los punteros del torneo.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Atlético de Madrid con Federico Valverde ante José María Giménez por el clásico de LaLiga de España?

Ahora se vendrá un nuevo encuentro por LaLiga de España.

Federico Valverde jugará este domingo 22 de marzo a la hora 17 contra Atlético de Madrid de José María Giménez, el clásico de la capital española en el Estadio Santiago Bernabéu.

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El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.

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