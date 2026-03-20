Las sorpresas de Diego Aguirre en el equipo de Peñarol ante Cerro por el Torneo Apertura, con una duda de último momento

Peñarol se prepara para jugar este sábado desde la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Cerro por la séptima fecha del Torneo Apertura

El técnico Diego Aguirre ya informó durante la semana que habrá variantes en el equipo titular, ya que comenzará a rotar a los futbolistas.

Es que Peñarol deberá jugar este sábado, luego viaja a Florida el miércoles para enfrentar a Boston River y el domingo 29 contra Racing por la fecha 9.

El festejo especial de Nahuel Herrera en España que se suma al alta tras su operación de hombro para volver a Peñarol, y el cambio de vuelo hacia Montevideo

El importante cambio reglamentario que habrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana para 2026

En el arco volverá Sebastíán Britos en lugar de Washington Aguerre. El DT carbonero quiere que Britos vaya tomando minutos porque será titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos con Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá y luego Platense de local, teniendo en cuenta que este último tiene que cumplir dos partidos de suspensión.

Asimismio, por primera vez será titular en la zaga Mauricio Lemos y saldrá del equipo Emanuel Gularte. Lemos ya jugó un encuentro, ante Nacional, pero ingresó desde el banco.

En el mediocampo ofensivo, seguramente juegue como titular el colombiano Luis Angulo y también Leandro Umpiérrez.

Como informó Referí, el equipo que entrenó este jueves fue con Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

La única duda está en la mitad de la cancha, ya que Eric Remedi tiene chances de jugar por Jesús Trindade de entrada, y eso se definirá en las próximas horas.