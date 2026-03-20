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El importante cambio reglamentario que habrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana para 2026

La Conmebol tomó una decisión relevante para lo que serán los dos torneos continentales más trascendentes de este año

20 de marzo de 2026 12:27 hs
Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Foto: Daniel Duarte/AFP

El sorteo de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana deparó lo que será la futura llave de cada uno de los clubes uruguayos como Nacional y Peñarol el primero de ellos, y Boston River, Montevideo City Torque y Juventud de Las Piedras en el otro. A su vez, se conoció un cambio importante en el reglamento en lo que refiere a la fase de grupos.

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El cambio importante en el reglamento

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó un cambio importante en la definición de la fase de grupos para la Copa Libertadores de América y también para la Copa Sudamericana en esta temporada 2026.

El mismo cambia respecto a todos estos últimos años, para clasificar a octavos de final.

Ahora las posiciones no se definirán por diferencia de goles en primera instancia, sino por los resultados registrados entre los dos clubes que pelean esa posición.

Así dice el nuevo reglamento: "Criterios de desempate - Fase de Grupos"

"En caso de igualdad de puntos para cualquier puesto durante la FASE DE GRUPOS, se utilizaránlos siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden:

1° criterio: Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos, aplicándose los siguientes parámetros, en orden de prelación, a favor del equipo que obtenga:

i. Mayor numero de puntos obtenidos en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión;

ii. Mayor diferencia de goles en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión. La diferencia de goles se obtiene restando de los goles marcados, los goles recibidos;

iii. Mayor cantidad de goles a favor en los partidos de la Fase de Grupos entre los equipos en cuestión.

→ 2° criterio: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

→ 3° criterio: Mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la Fase de Grupos que integran los equipos que empaten la posición

→ 4° criterio: Menor número de tarjetas rojas

→ 5° criterio: Menor número de tarjetas amarillas

→6° criterio: Sorteo

NOTA: Una vez aplicado un criterio, no se regresara a los anteriores, independientemente de que nuevos empates se produzcan.

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