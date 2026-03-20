La agenda de Peñarol en la Copa Libertadores: mirá fechas, viajes y orden de partidos de los carboneros en la fase de grupos

Peñarol y sus hinchas ya comenzaron a palpitar la Copa Libertadores , tras conocer a sus rivales en el sorteo de fase de grupos realizado este jueves en la sede de la Conmebol.

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El equipo de Diego Aguirre se enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina.

La fase de grupos de la Copa Libertadores se pondrá en marcha con la disputa de la primera fecha en la semana del 7 al 9 de abril.

Peñarol debutará de visitante ante Independiente Santa Fe, que juega de local en El Campín de Bogotá , el Estadio Nemesio Camacho, con capacidad para 40.000 espectadores y donde juega el ex Nacional Franco Fagúndez.

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Franco Fagúndez firmó en Independiente Santa Fe Franco Fagúndez firmó en Independiente Santa Fe

Luego, los carboneros tendrán su primer partido en el Campeón del Siglo ante Platense por la segunda fecha, en la semana del 14 al 16 de abril.

En la tercera etapa Peñarol irá a Brasil para medirse ante Corinthians de Memphis Depay y el excarbonero Pedro Milans, en la semana del 28 al 30 de abril, para el partido que se jugará en el Estadio Neo Quimica Arena de San Pablo, con aforo para 49.205 espectadores.

This handout picture released by the Agencia Corinthians shows the Dutch football forward Memphis Depay (2nd-R) speaking to supporters during his presentation as a new player of Corinthians football club at Neo Quimica Arena in Sao Paulo, Brazil, on Septe Memphis Depay al ser presentado en Corinthians

Ya en el mes de mayo, en la semana del 5 al 7, los aurinegros irán a Argentina para medirse ante Platense, que en esta primera fase tiene habilitado a su estadio Ciudad de Vicente López, para 28.530 espectadores.

Platense Platense

En las últimas dos fechas, Peñarol cerrará de local en el Campeón del Siglo: la quinta, del 19 al 21 de mayo, ante Corinthians, y la sexta y última ante Santa Fe, la semana del 26 al 28 de mayo.

Partidos de Peñarol en fase de grupos:

Fecha 1: Independiente Santa Fe – Peñarol / 7 al 9 de abril

Fecha 2: Peñarol – Platense / 14 al 16 de abril

Fecha 3: Corinthians – Peñarol / 28 al 30 de abril

Fecha 4: Platense – Peñarol / 5 al 7 de mayo

Fecha 5: Peñarol – Corinthians / 19 al 21 de mayo

Fecha 6: Peñarol - Independiente Santa Fe / 26 al 28 de mayo

Sorteo de octavos y fechas de los cruces:

Los dos mejores de cada grupo clasificarán a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasan a Copa Sudamericana.

Copa Libertadores EFE

Los cruces de octavos se definirán por sorteo y las rondas eliminatorias comenzarán a disputarse a partir del 11 de agosto.

Octavos de final:

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final:

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales:

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final:

La final única de la Copa Libertadores se disputará el 28 de noviembre en Montevideo.