La agenda de Peñarol en la Copa Libertadores: mirá fechas, viajes y orden de partidos de los carboneros en la fase de grupos
El equipo de Diego Aguirre se enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina
20 de marzo de 2026 11:13 hs
Diego Aguirre
Foto: Juan Mabromata / AFP
Peñarol y sus hinchas ya comenzaron a palpitar la Copa Libertadores, tras conocer a sus rivales en el sorteo de fase de grupos realizado este jueves en la sede de la Conmebol.
El equipo de Diego Aguirre se enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina.
La agenda de Peñarol en la fase de grupos de Copa Libertadores
La fase de grupos de la Copa Libertadores se pondrá en marcha con la disputa de la primera fecha en la semana del 7 al 9 de abril.
Peñarol debutará de visitante ante Independiente Santa Fe, que juega de local en El Campín de Bogotá, el Estadio Nemesio Camacho, con capacidad para 40.000 espectadores y donde juega el ex Nacional Franco Fagúndez.
Luego, los carboneros tendrán su primer partido en el Campeón del Siglo ante Platense por la segunda fecha, en la semana del 14 al 16 de abril.
En la tercera etapa Peñarol irá a Brasil para medirse ante Corinthians de Memphis Depay y el excarbonero Pedro Milans, en la semana del 28 al 30 de abril, para el partido que se jugará en el Estadio Neo Quimica Arena de San Pablo, con aforo para 49.205 espectadores.
Ya en el mes de mayo, en la semana del 5 al 7, los aurinegros irán a Argentina para medirse ante Platense, que en esta primera fase tiene habilitado a su estadio Ciudad de Vicente López, para 28.530 espectadores.
En las últimas dos fechas, Peñarol cerrará de local en el Campeón del Siglo: la quinta, del 19 al 21 de mayo, ante Corinthians, y la sexta y última ante Santa Fe, la semana del 26 al 28 de mayo.
Partidos de Peñarol en fase de grupos:
Fecha 1: Independiente Santa Fe – Peñarol / 7 al 9 de abril
Fecha 2: Peñarol – Platense / 14 al 16 de abril
Fecha 3: Corinthians – Peñarol / 28 al 30 de abril
Fecha 4: Platense – Peñarol / 5 al 7 de mayo
Fecha 5: Peñarol – Corinthians / 19 al 21 de mayo
Fecha 6: Peñarol - Independiente Santa Fe / 26 al 28 de mayo
Sorteo de octavos y fechas de los cruces:
Los dos mejores de cada grupo clasificarán a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasan a Copa Sudamericana.
Los cruces de octavos se definirán por sorteo y las rondas eliminatorias comenzarán a disputarse a partir del 11 de agosto.