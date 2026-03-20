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Diego Aguirre tras el sorteo de la Copa Libertadores: el deseo de un grupo "distinto" y el objetivo de Peñarol de "salir campeón"

"Tenemos una gran historia en Copa Libertadores que nos obliga a hacer algo bueno", aseguró el DT carbonero

20 de marzo de 2026 8:29 hs
Diego Aguirre en el partido entre Albion y Peñarol

Diego Aguirre en el partido entre Albion y Peñarol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, habló en rueda de prensa tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que cruzará al carbonero con Corinthians, Independiente Santa Fe y Platense, y dijo que hubiese elegido un grupo "distinto".

"Si te dejaran elegir sería distinto el grupo, pero hay que aceptar los sorteos y hacerlos buenos", aseguró el DT aurinegro en Asunción, donde se realizó el sorteo.

Aguirre remarcó que Peñarol está preparándose "para hacer una buena copa", y espera ver "qué puede demostrar el equipo".

El técnico, campeón de la Copa Libertadores 1987 como jugador con un gol suyo en la hora ante América de Cali, fue consultado sobre quiénes creen que serán los favoritos de esta edición, y respondió que serán "los de siempre, brasileños y argentinos".

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Por último, a Aguirre le preguntaron qué era hacer "una buena copa" para Peñarol, y contestó sin dudar: "Salir campeón".

Antes del sorteo, el DT conversó con DSports y adelantó que el carbonero asume un rol dentro del torneo "que no es el del favoritismo de los equipos brasileños o de Argentina". "Somos un buen equipo, venimos a competir, y tenemos una gran historia en Copa Libertadores que nos obliga a hacer algo bueno", concluyó.

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