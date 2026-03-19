Conmebol incrementó los premios de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: mirá la evolución de lo que se paga desde 2021

El presidente de Conmebol Alejandro Domínguez anunció este jueves, en el marco de los sorteos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que el ente rector del fútbol sudamericano incrementó los premios de ambos torneos.
En la Copa Libertadores se aumentó el premio por partido ganado en fase de grupos que pasa de US$ 330 mil a USS 340 mil.
Además, el campeón ganará US$ 1 millón más y pasará de tener un premio de US$ 24 millones a uno de US$ 25 millones.
|Libertadores
| Premio US$ 2021
| Premio US$ 2022
| Premio US$ 2023
| Premio US$ 2024
| Premio US$ 2026
|Primera fase
|350.000
|400.000
|400.000
|400.000
|400.000
| Segunda fase
|500.000
|500.000
|500.000
|500.000
|500.000
| Tercera fase
|550.000
|600.000
|600.000
|600.000
|600.000
| Fase de grupos
|3.000.000
|3.000.000
|3.000.000
|3.000.000
|3.000.000
| Victoria en grupos
|No
|No
|300.000
|330.000
|340.000
| Octavos de final
|1.050.000
|1.050.000
|1.250.000
|1.250.000
|1.250.000
| Cuartos de final
|1.500.000
|1.500.000
|1.700.000
|1.700.000
|1.700.000
| Semifinales
|2.000.000
|2.000.000
|2.300.000
|2.300.000
|2.300.000
| Vicecampeón
|6.000.000
|6.000.000
|7.000.000
|7.000.000
|7.000.000
| Campeón
|15.000.000
|16.000.000
|18.000.000
|24.000.000
|25.000.000
Contemplando toda la campaña, quien resulte campeón ganará más de US$ 40 millones.
La evolución de los premios de la Copa Sudamericana
|Sudamericana
| Premio US$ 2021
| Premio US$ 2022
| Premio US$ 2023
| Premio US$ 2024
| Premio US$ 2026
|Primera fase
|225.000
|225.000
|225.000, local 250.000, visitante
|225.000, local 250.000, visitante
|225.000, local 250.000, visitante
| Fase de grupos
|900.000
|900.000
|900.000
|900.000
|900.000
| Victoria en grupo
|No
|No
|100.000
|115.000
|125.000
| Segundo de grupo
|120.000
|120.000
|500.000
|500.000
|500.000
| Octavos de final
|500.000
|500.000
|550.000
|600.000
|600.000
| Cuartos de final
|600.000
|600.000
|600.000
|700.000
|700.000
| Semifinal
|800.000
|800.000
|800.000
|800.000
|800.000
| Vicecampeón
|2.000.000
|2.000.000
|2.000.000
|2.000.000
|2.500.000
| Campeón
|4.000.000
|5.000.000
|5.000.000
|6.000.000
|7.000.000
En el caso de la final, también hubo un incremento con respecto al año pasado donde el campeón embolsó US$ 6,5 millones y este año el premio será de US$ 7 millones.
Contemplando toda la campaña, quien resulte campeón ganará más de US$ 20 millones.