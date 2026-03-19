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Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO: los equipos uruguayos conocen su camino en el máximo torneo continental y en la Copa Sudamericana

Seguí todas las alternativas del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana donde los equipos uruguayos conocerán su suerte

19 de marzo 2026 - 18:20hs
Los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana
Los sorteos de las Copas Libertadores y Sudamericana

EN VIVO

El sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana se realiza este jueves en Luque, Paraguay, desde la hora 20.00. Nacional y Peñarol en el máximo torneo continental y Boston River, Juventud y Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana conocerán sus rivales para empezar a jugar a partir del mes de abril.

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Los bombos de la Copa Libertadores

Fueron elaborados por el ranking Conmebol publicado en diciembre del año pasado. Nacional y Peñarol serán cabezas de serie.

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín

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El mejor y el peor grupo que le puede tocar a Nacional y a Peñarol en Copa Libertadores

Mirá en esta nota el mejor y el peor escenario para los grandes, protagonistas de Uruguay en el máximo torneo continental.

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Los rivales que quiere Flavio Perchman para Nacional

Mirá en esta nota lo que dijo el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman antes del sorteo de esta noche y a qué rivales le gustaría enfrentar.

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La simulación del sorteo que hicieron los jugadores de Peñarol

Mirá en esta nota cómo le salió el sorteo a varios jugadores de Peñarol.

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Por dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Mirá en esta nota todos los detalles para el sorteo de esta noche que arranca a la hora 20.00.

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Bienvenidos al blog en vivo de Referí

Seguí en esta nota todas las alternativas que tendrá el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de esta noche.

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