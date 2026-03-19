Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO: los equipos uruguayos conocen su camino en el máximo torneo continental y en la Copa Sudamericana

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Los bombos de la Copa Libertadores

Fueron elaborados por el ranking Conmebol publicado en diciembre del año pasado. Nacional y Peñarol serán cabezas de serie.

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle

Bombo 2: Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario

Bombo 3: Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco

Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín