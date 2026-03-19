El sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana se realiza este jueves en Luque, Paraguay, desde la hora 20.00. Nacional y Peñarol en el máximo torneo continental y Boston River, Juventud y Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana conocerán sus rivales para empezar a jugar a partir del mes de abril.
Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO: los equipos uruguayos conocen su camino en el máximo torneo continental y en la Copa Sudamericana
Seguí todas las alternativas del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana donde los equipos uruguayos conocerán su suerte