Los rivales de Boston River, Juventud y Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana 2026

Boston River, Juventud y Montevideo City Torque ya conocen a sus rivales para la disputa de la Copa Sudamericana 2026.
Juventud, que superó dos rondas de Copa Libertadores pero cayó en la tercera fase contra Independiente Medellín, quedó emparejado en el grupo B con el poderoso Atlético Mineiro, Cienciano de Perú, campeón de este torneo en 2003, y Academia Puerto Cabello, un equipo venezolano que se ha acostumbrado a jugar copas internacionales en los últimos años.
Boston River, que eliminó a Racing en primera ronda, tendrá uno de los grupos más complicados con San Pablo, Millonarios de Radamel Falcao García y O'Higgins de Chile.
Montevideo City Torque, finalmente, se medirá con el poderoso Gremio de Porto Alegre, Palestino de Chile y el debutante argentino Deportivo Riestra.
El hombre encargado de determinar la suerte de los equipos uruguayos fue Diego Godín luego de que René Higuita realizara el sorteo de los cabezas de serie.
Junto a ellos estuvo la nueva gerenta de competiciones y operaciones de Conmebol, Luciana Antunes.
Los grupos de la Copa Sudamericana 2026
Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará y Alianza Atlético de Perú
Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud
Grupo C: Sao Paulo, Millonarios, Boston River y O'Higgins
Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta de Paraguay
Grupo E: Racing, Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo
Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra
Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central
Grupo H: River Plate, Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo
Los primeros de cada grupo clasifican primero a octavos de final y los segundos jugarán con los terceros de Copa Libertadores en un playoff clasificatorio a los octavos de final.