Los rivales de Boston River, Juventud y Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana 2026

Boston River, Juventud y Montevideo City Torque ya conocen a sus rivales para la disputa de la Copa Sudamericana 2026.

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Juventud, que superó dos rondas de Copa Libertadores pero cayó en la tercera fase contra Independiente Medellín, quedó emparejado en el grupo B con el poderoso Atlético Mineiro, Cienciano de Perú, campeón de este torneo en 2003, y Academia Puerto Cabello, un equipo venezolano que se ha acostumbrado a jugar copas internacionales en los últimos años.

Boston River, que eliminó a Racing en primera ronda, tendrá uno de los grupos más complicados con San Pablo, Millonarios de Radamel Falcao García y O'Higgins de Chile.

Montevideo City Torque, finalmente, se medirá con el poderoso Gremio de Porto Alegre, Palestino de Chile y el debutante argentino Deportivo Riestra.

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El hombre encargado de determinar la suerte de los equipos uruguayos fue Diego Godín luego de que René Higuita realizara el sorteo de los cabezas de serie.

Junto a ellos estuvo la nueva gerenta de competiciones y operaciones de Conmebol, Luciana Antunes.

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará y Alianza Atlético de Perú

Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello y Juventud

Grupo C: Sao Paulo, Millonarios, Boston River y O'Higgins

Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca y Recoleta de Paraguay

Grupo E: Racing, Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo

Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque y Deportivo Riestra

Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano y Barracas Central

Grupo H: River Plate, Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo

Los primeros de cada grupo clasifican primero a octavos de final y los segundos jugarán con los terceros de Copa Libertadores en un playoff clasificatorio a los octavos de final.