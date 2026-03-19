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El sorteo de Copa Libertadores que hicieron los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre en la previa del evento de Conmebol; mirá cómo les fue

A la espera del evento de la Conmebol de este jueves, los carboneros se divirtieron con los bolilleros, sacando los posibles rivales de los bombos 2, 3 y 4.

19 de marzo de 2026 12:54 hs

El sorteo de Copa Libertadores que hicieron los jugadores de Peñarol

Peñarol comenzó a palpitar el sorteo de la Copa Libertadores de este jueves con una actividad grupal en el Campeón del Siglo, donde jugadores y el entrenador Diego Aguirre sacaron los papelitos para probar su suerte y ver cómo quedaban sus grupos.

A la espera del evento de la Conmebol de este jueves a las 20:00, en el que estarán en el bombo 1 de los cabeza de serie, los carboneros se divirtieron con los bolilleros, para el que utilizaron sombreros tipo Piluso, sacando los posibles rivales de los bombos 2, 3 y 4.

Bombos Copa Libertadores 2026

Leo Fernández fue uno de los que participó y como rivales le tocaron Estudiantes de La Plata, del que dijo “me encanta”, Coquimbo Unidos y Mirassol de Brasil, un grupo “espectacular”, para el 10 aurinegro.

Otro que probó fortuna fue Matías Arezo, a quien le tocaron Lanús, Cusco FC y Tolima. “Sí, estamos prolijo”, comentó.

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Matías Arezo, el Cepillo Fernández y Leo Fernández en el juego de Peñarol
Matías Arezo, el Cepillo Fernández y Leo Fernández

Matías Arezo, el Cepillo Fernández y Leo Fernández

A Sebastián Britos le tocaron Cerro Porteño, Universidad Católica de Chile y Universidad Central.

Eric Remedi, por su parte, tuvo como rivales a Libertad de Paraguay, Universidad Católica de Chile e Independiente de Medellín.

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En tanto, a Washington Aguerre le salieron Universitario de Perú, Coquimbo y el DIM. “La ley del ex”, comentó sobre su anterior equipo.

¿Y a Diego Aguirre qué rivales le salieron? El DT carbonero participó de la consigna pero las redes sociales aurinegras no mostraron cómo quedó su grupo.

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