El sorteo de Copa Libertadores que hicieron los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre en la previa del evento de Conmebol; mirá cómo les fue

Peñarol comenzó a palpitar el sorteo de la Copa Libertadores de este jueves con una actividad grupal en el Campeón del Siglo, donde jugadores y el entrenador Diego Aguirre sacaron los papelitos para probar su suerte y ver cómo quedaban sus grupos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

A la espera del evento de la Conmebol de este jueves a las 20:00, en el que estarán en el bombo 1 de los cabeza de serie, los carboneros se divirtieron con los bolilleros, para el que utilizaron sombreros tipo Piluso, sacando los posibles rivales de los bombos 2, 3 y 4.

Leo Fernández fue uno de los que participó y como rivales le tocaron Estudiantes de La Plata, del que dijo “me encanta”, Coquimbo Unidos y Mirassol de Brasil, un grupo “espectacular”, para el 10 aurinegro.

Otro que probó fortuna fue Matías Arezo, a quien le tocaron Lanús, Cusco FC y Tolima . “Sí, estamos prolijo”, comentó.

Nacional al sorteo de la Copa Libertadores: los rivales que no quiere Flavio Perchman y la delegación tricolor que estará en el evento de Conmebol

Sorteo de la Copa Libertadores: el peor y el mejor grupo que le puede tocar a Nacional y a Peñarol

Matías Arezo, el Cepillo Fernández y Leo Fernández en el juego de Peñarol Matías Arezo, el Cepillo Fernández y Leo Fernández

A Sebastián Britos le tocaron Cerro Porteño, Universidad Católica de Chile y Universidad Central.

Eric Remedi, por su parte, tuvo como rivales a Libertad de Paraguay, Universidad Católica de Chile e Independiente de Medellín.

Embed Bueno vamos a ver que onda entonces mañana



Sorteo de @Libertadores pic.twitter.com/HbRnsTcKq2 — PEÑAROL (@OficialCAP) March 18, 2026

En tanto, a Washington Aguerre le salieron Universitario de Perú, Coquimbo y el DIM. “La ley del ex”, comentó sobre su anterior equipo.

¿Y a Diego Aguirre qué rivales le salieron? El DT carbonero participó de la consigna pero las redes sociales aurinegras no mostraron cómo quedó su grupo.