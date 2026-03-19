El sorteo de Copa Libertadores que hicieron los jugadores de Peñarol y Diego Aguirre en la previa del evento de Conmebol; mirá cómo les fue
A la espera del evento de la Conmebol de este jueves, los carboneros se divirtieron con los bolilleros, sacando los posibles rivales de los bombos 2, 3 y 4.
19 de marzo de 2026 12:54 hs
El sorteo de Copa Libertadores que hicieron los jugadores de Peñarol
Peñarol comenzó a palpitar el sorteo de la Copa Libertadores de este jueves con una actividad grupal en el Campeón del Siglo, donde jugadores y el entrenador Diego Aguirre sacaron los papelitos para probar su suerte y ver cómo quedaban sus grupos.
A la espera del evento de la Conmebol de este jueves a las 20:00, en el que estarán en el bombo 1 de los cabeza de serie, los carboneros se divirtieron con los bolilleros, para el que utilizaron sombreros tipo Piluso, sacando los posibles rivales de los bombos 2, 3 y 4.
Leo Fernández fue uno de los que participó y como rivales le tocaron Estudiantes de La Plata, del que dijo “me encanta”, Coquimbo Unidos y Mirassol de Brasil, un grupo “espectacular”, para el 10 aurinegro.
Otro que probó fortuna fue Matías Arezo, a quien le tocaron Lanús, Cusco FC y Tolima. “Sí, estamos prolijo”, comentó.