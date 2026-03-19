Diego Aguirre habló del "incidente" entre jugadores de Peñarol, recordó el "grave" lío de Martinuccio y Pato Sosa, y dijo que "es bueno que pasen ese tipo de cosas"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , habló del “incidente” que protagonizaron jugadores del plantel carbonero, recordó otros “líos” que hubo en el fútbol y consideró a veces “es bueno que pasen ese tipo de cosas”.

Desde fines de la semana pasada circula la versión de que los jugadores Leo Fernández y Emanuel Gularte tuvieron un altercado durante un entrenamiento.

Este jueves, consultado al respecto el DT carbonero por si le preocupaba que ese episodio haya salido a luz desde dentro de Peñarol, consideró que no.

“No, no porque Peñarol es demasiado grande y las noticias están por todos lados”, dijo a radio Carve Deportiva.

El cambio en el arco de Peñarol que prepara Diego Aguirre y a qué se debe el plan del entrenador carbonero

Diego Aguirre tiene a un nuevo jugador desgarrado en el plantel de Peñarol

“Sí es normal que temas normales o temas que pasaron siempre, o discusiones, que he visto en cantidad de veces como jugador o técnico, antes quedaba todo como más cuidado y hoy tenemos que adaptarnos a que cualquier noticia, no solo que sale, sino que hace boom como si fuera algo grave. Y en este caso no es”, agregó.

Aguirre también dio detalles al ser consultado sobre por qué no controló que la información saliera del entrenamiento y se hiciera pública.

20260222 Leonardo Fernández Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (25) Leonardo Fernández Foto: Enzo Santos/Focouy

“El incidente ese pasó en el Campeón del Siglo, donde estábamos nosotros, pero había gente trabajando en el estadio”, contó. “No era que estábamos en una privacidad solamente del plantel. Había más gente. Entonces la posibilidad de que uno le comente a un amigo, ‘che viste que se pusieron a discutir’, se magnificó, no es que no diga que no haya pasado nada, pero sí que salió una noticia… Pero que es típica de Peñarol, porque Peñarol todo mueve y todo el mundo quedó alerta, no había quien no me preguntara cómo fue el lío. La noticia llegó con una trascendencia que no la tuvo”.

El DT también repasó otros incidentes en el fútbol y en su carrera, y posibles formas de solucionarlos.

“Si ves en cantidad de historias y problemas que han tenido jugadores, hay diferentes formas de resolverlas, desde mi punto de vista. Desde un entrenador que encerró a dos jugadores en un cuarto y les dijo ‘arréglense’. Otras épocas, pero es una situación que pasó”, señaló.

20250524 Diego Aguirre Peñarol, Plaza Colonia. Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño Diego Aguirre Foto: Leonardo Carreño

“Desde mi época de jugador donde hubo algunos líos y los jugadores arreglaron las cosas entre ellos”, fue otras de las opciones que manejó.

“Una reunión en grupo, hablar con los capitanes. Algo de eso hicimos, pero es algo habitual, no es que le dimos una trascendencia a eso demasiado importante”, agregó Aguirre. “Los jugadores todos quieren ganar, todos sienten que tenemos ser protagonistas, darle la alegría a toda la gente. Y estamos con la ansiedad de que se den las cosas”.

El entrenador carbonero también consideró que un incidente de este tipo puede ser positivo para un plantel. “Para mí es bueno que pasen cosas, hasta ese tipo de cosas”, sostuvo.

El lío de Martinuccio y el Pato sosa

Y recordó cuando dirigía a Peñarol en 2011 y hubo un cruce entre el argentino Alejandro Martinuccio y Marcelo “Pato” Sosa.

Martinuccio jugará desde el ataque en Peñarol. Martinuccio jugará desde el ataque en Peñarol.

“Cuando en 2011 estuvo el lío Martinuccio – Sosa. Y Martinuccio fue el mejor. Pero no por el lío ese. Sino que fue algo que pasó. ¿Y qué pasó? Nada, todo bien. Es un caso que me acuerdo ahora”, dijo.

“Y cantidad de veces hay roces, empujones, puteadas, porque el fútbol es así, hay que jugarlo de esa forma. Y si a veces llegas tarde a una pelota y le comés el tobillo a uno y capaz que te reacciona. ¿Y qué pasa? Está todo bien”, agregó.

Luego, Aguirre dijo que lo ocurrido en esta ocasión fue “más o menos lo mismo”, pero luego se corrigió y dijo que lo de 2011 “Fue mucho más fuerte, eso fue grave”. “Esto no existe”, dijo.

“Incidentes que pasaron de discusiones. Aquello fue más, hubo golpes de puño, esta vez no. No tiene nada que ver, son cosas distintas. Pero te hablo de situaciones que pasaron y ya está”.

Lo que había dicho Aguirre de los incidentes

Diego Aguirre fue el primero en hablar sobre la situación, en la zona mixta luego del partido ante Albion del pasado sábado.

Consultado sobre los rumores dijo que no les dio importancia. "Por pequeñas cosas se hacen unas historias que no existen. Se dicen muchas mentiras, pero se repiten y ahí uno cree que es verdad", comenzó respondiendo el técnico.

Aguirre admitió que existió "alguna fricción, o alguna discusión", pero enfatizó que "son situaciones normales", ya que "en un juego de fricción como es el fútbol" al "chocar" se puede "generar un lío", dando a entender cómo se generó la discusión en el entrenamiento.

"Se exageró y yo sentí que hubo mala intención, porque dijeron mentiras", criticó el DT, que enfatizó que en su carrera como jugador y técnico vivió "cantidad de situaciones similares".