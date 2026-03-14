Maximiliano Olivera, Leo Fernández y Diego Aguirre negaron la existencia de una pelea en un entrenamiento de Peñarol: "Se dicen muchas mentiras"

En los últimos días, en las redes sociales y distintos medios partidarios se esparció el rumor de que Leonardo Fernández y Emanuel Gularte habían tenido una pelea en un entrenamiento de Peñarol . Tras la victoria por 1-0 ante Albion , el propio Fernández, Maximiliano Olivera y el DT Diego Aguirre negaron la existencia de un conflicto , aunque reconocieron que sí hubo una discusión .

El primero en hablar sobre la situación fue el entrenador carbonero, que consultado sobre los rumores dijo que no les dio importancia. "Por pequeñas cosas se hacen unas historias que no existen . Se dicen muchas mentiras , pero se repiten y ahí uno cree que es verdad", comenzó respondiendo el técnico.

Aguirre admitió que existió "alguna fricción, o alguna discusión", pero enfatizó que "son situaciones normales", ya que "en un juego de fricción como es el fútbol" al "chocar" se puede "generar un lío", dando a entender cómo se generó la discusión en el entrenamiento.

"Se exageró y yo sentí que hubo mala intención, porque dijeron mentiras", criticó el DT, que enfatizó que en su carrera como jugador y técnico vivió "cantidad de situaciones similares".

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Leonardo Fernández: "Fue algo normal" y "que se informen bien antes de tirar bolazos"

Al 10 de Peñarol también le preguntaron sobre la presunta pelea, y lo primero que dijo fue: "Discusiones hay en todos lados, fue algo normal".

"Escuché que dijeron cosas que nada que ver, por lo menos que se informen bien antes de tirar bolazos. Estamos bien, encontramos buen funcionamiento, nos quedamos con eso", agregó el futbolista.

Fernández remarcó que le "molesta cuando se inventan cosas", y declaró que "puertas adentro" el equipo está "bien".

Maximiliano Olivera: "Un poco de gracia, pero un poco de bronca"

maximiliano olivera gol albion peñarol 20260314 Maximiliano Olivera celebra su gol contra Albion Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El capitán carbonero también fue consultado sobre los rumores de un conflicto, y resaltó que "no fue nada de lo que se habló".

"Fue una discusión por cosas del entrenamiento, en mis años de carrera pasó muchas veces", explicó Olivera, que lamentó que el rumor le dio "un poco de gracia, pero un poco de bronca" debido a que también se mencionó que el plantel había tenido problemas con funcionarios y juveniles del club.

"Me molestó que se dijera que hubo una falta de respeto con los funcionarios, eso nunca va a pasar ni pasó, y mucho menos con los pibes del club", remarcó, y expresó: "Ni bola. Peñarol es así, tienen que vender con esto".