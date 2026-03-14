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Albion vs Peñarol EN VIVO: Federico Nieves y Diego Aguirre confirmaron los onces para salir al Estadio Centenario

El encuentro se disputará en el Estadio Centenario desde las 20:30, con el arbitraje de Bruno Sacarelo

14 de marzo 2026 - 18:31hs
El partido se jugará en el Estadio Centenario

El partido se jugará en el Estadio Centenario

Joaquín Ormando
Maximiliano Olivera volverá a ser titular en Peñarol

Maximiliano Olivera volverá a ser titular en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño
&nbsp;Diego Aguirre en el partido contra Danubio

 Diego Aguirre en el partido contra Danubio

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

EN VIVO

Albion y Peñarol se enfrentarán este sábado en el Estadio Centenario, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Diego Aguirre buscará volver a ganar tras el empate contra Danubio, mientras que los de Federico Nieves quieren conseguir su segunda victoria en el 2026.

El encuentro comenzará a las 20:30 y contará con el arbitraje de Bruno Sacarelo.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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Los cambios del pionero

Federico Nieves probará tres cambios con respecto al pasado partido de Albion, que culminó en empate 2-2 contra Progreso. Federico Puente ingresa en lugar del expulsado José Álvarez, mientras que por decisión táctica Leonardo Pais sustituirá a Lucas Rodríguez en el medio, y Álvaro López entrará en lugar de Tobías Figueroa en el ataque.

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Confirmado Albion

El pionero saldrá a la cancha con: Sebastián Jaume; Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, Federico Puente; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Leonardo Pais; Carlos Airala, Hernán Toledo y Álvaro López.

En el banco de suplentes Federico Nieves tendrá a disposición a: Danilo Lerda, Francisco Couture, Matías de los Santos, Román Gutiérrez, Pablo Alcoba, Lucas Rodríguez, Agustín Vera, Nahuel Roldán, Briam Acosta y Tobías Figueroa.

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Los cambios del carbonero

Diego Aguirre realiza dos cambios con respecto al partido contra Danubio. Maximiliano Olivera se mete al equipo en lugar de Nahuel Herrera, lesionado, y Eric Remedi vuelve al once tras su expulsión contra Nacional, sustituyendo a Leandro Umpiérrez.

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Confirmado Peñarol

Diego Aguirre eligió el siguiente once titular para jugar contra Albion este sábado: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade; Gastón Togni, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

En el banco de suplentes estarán: Sebastián Britos, Mauricio Lemos, Kevin Rodríguez, Matías González, Germán Barbas, Stiven Mulethaler, Leandro Umpiérrez, Facundo Batista, Brandon Álvarez y Luis Angulo.

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Pablo Lacoste, capitán de Albion: "Vamos a tratar de imponer condiciones"

En una entrevista con Referí, Pablo Lacoste dijo que Albion llega al partido contra el carbonero tras una "buena semana de entrenamientos", con la "repercusión" que conlleva enfrentar a un grande, y con la intención de "plantear lo mismo" que vienen proponiendo en partidos anteriores.

"Vamos a tratar de imponer condiciones", explicó "Coco". Los dirigidos por Federico Nieves buscan salir con pelota desde atrás y dominar la posesión en los partidos. Ante un equipo como Peñarol, Lacoste indicó que mantener ese libreto "va a demandar mayor atención".

En ese sentido, indicó que el DT le pide a los defensas "tener mayor atención en las transiciones" y fijar "referencias" con Matías Arezo y Leonardo Fernández. También estar atentos a los "remates de afuera del área" y las pelotas quietas.

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Polémica por las declaraciones de Ruglio contra el arbitraje

Días atrás el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, subió un estado de WhatsApp postulándose en contra de las designaciones de los árbitros principales del VAR para los partidos de Nacional (contra Wanderers) y Peñarol (contra Albion) del próximo fin de semana.

"(Diego) Dunajec al Var del partido del CNdF (Nacional), (Christian) Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", escribió Ruglio, y luego agregó: "Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) marcó en un comunicado publicado este jueves que este tipo de expresiones "no solo agravia a los árbitros", sino que también "contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida" sobre los árbitros. Además, adelantó que denunciará el caso ante el Tribunal de Ética de la AUF.

Ruglio no se quedó atrás y reaccionó a la declaración de los árbitros. Publicó videos con distintas declaraciones de dirigentes de Nacional y escribió:"Esto superó el 'ahora analicemos los partidos y vas a ver que estamos cuidados'. Y tienen la cara de sacar una carta todavía".

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Final del segundo partido del sábado: Racing venció a Boston River

En la previa del partido de Peñarol, Racing venció 1-0 a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, con gol de Felipe Cairus.

Con esta victoria el cervecero quedó solo en la punta del Torneo Apertura con 13 puntos.

A primera hora, Progreso venció 1-0 a Cerro con un gol de Fabricio Fernández.

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Los convocados de Peñarol

El carbonero no contará con Nahuel Herrera, que se operará en Madrid por su lesión del hombro el jueves, y Diego Laxalt, ambos lesionados en el partido contra Danubio. Tampoco estará Eduardo Darias, que según Diego Aguirre iba a volver para este fin de semana. Los que sí retornaron a la convocatoria son Maximiliano Olivera, Germán Barbas (ambos recuperados de sus lesiones) y Eric Remedi (tras su expulsión contra Nacional).

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Los árbitros del partido

Bruno Sacarelo será el árbitro principal del partido. Estará secundado por los asistentes Pablo Llarena y Daiana Fernández, y el cuarto árbitro Augusto Olmos. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

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¿Dónde se puede ver el partido?

El encuentro se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y en el canal de VTV Fútbol de Antel TV para los usuarios premium de Antel.

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Comienza el blog de Referí del partido entre Albion y Peñarol

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