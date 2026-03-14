Albion vs Peñarol EN VIVO: Federico Nieves y Diego Aguirre confirmaron los onces para salir al Estadio Centenario

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Polémica por las declaraciones de Ruglio contra el arbitraje

Días atrás el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, subió un estado de WhatsApp postulándose en contra de las designaciones de los árbitros principales del VAR para los partidos de Nacional (contra Wanderers) y Peñarol (contra Albion) del próximo fin de semana.

"(Diego) Dunajec al Var del partido del CNdF (Nacional), (Christian) Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas. Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia", escribió Ruglio, y luego agregó: "Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó".

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) marcó en un comunicado publicado este jueves que este tipo de expresiones "no solo agravia a los árbitros", sino que también "contribuye a instalar sospechas infundadas y a generar un clima de presión indebida" sobre los árbitros. Además, adelantó que denunciará el caso ante el Tribunal de Ética de la AUF.

Ruglio no se quedó atrás y reaccionó a la declaración de los árbitros. Publicó videos con distintas declaraciones de dirigentes de Nacional y escribió:"Esto superó el 'ahora analicemos los partidos y vas a ver que estamos cuidados'. Y tienen la cara de sacar una carta todavía".