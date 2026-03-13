El presente de Franco "Cepillo" González en Peñarol: la bronca de Edgardo Lasalvia y lo que dicen en el club del contrato del futbolista

La apuesta que Peñarol hizo por Franco "Cepillo" González, a mediados de 2023, cuando el habilidoso volante era flamante campeón del mundo, todavía no dio sus frutos. Tras retornar al club esta temporada, luego de su segunda salida a préstamo, el jugador solo tuvo presencia en dos de los seis partidos oficiales que lleva el aurinegro en este 2026.

Según informó Referí en agosto de aquel 2023, González llegó al club tras una inversión que rondó los US$ 1,5 millones y los aurinegros se reservaron una plusvalía del 15% para el caso de una futura venta.

También se supo que Peñarol puso entonces solamente US$ 100 mil y que el resto del dinero lo puso el empresario del jugador, Edgardo Lasalvia. Danubio cobró el pase en tres cuotas .

El jugador quedó marcado en su primera temporada por una expulsión contra Liverpool en la primera final del Campeonato Uruguayo 2023. A mediados de 2024 se fue cedido a Yverdon de Suiza y a mediados de 2025 partió a La Equidad de Colombia .

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Al volver jugó 13 minutos en el clásico de la Supercopa Uruguaya contra Nacional y 25' contra Central Español, por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Posteriormente no fue convocado contra Deportivo Maldonado, Nacional ni Danubio.

El pasado martes, Lasalvia reveló su malestar con el presidente Ignacio Ruglio y el vicepresidente Eduardo Zaidensztat por aspectos vinculados al contrato del jugador.

"Cepillo tuvo una molestia y por eso no jugó contra Danubio, no estaba apto para ir al banco. Fue una distensión en el aductor. Estoy contento porque Diego Aguirre me lo pidió. Lo que no estoy contento es que no puedo hablar con Nacho ni el con Z por el tema del contrato. Él tiene un contrato ficticio que se firmó en caso de que volviera del préstamo y es lo que se le está pagando, y no le da a nadie para vivir con eso, a un jugador profesional. Yo me pongo la mano en el bolsillo y lo arreglo. Ya me tiene cansado esta novela, en algún momento iré a la casa de cualquiera de los dos", dijo Lasalvia a Minuto 1 de Carve Deportiva.

"Nacho me manda a Solomita que es un divino, una gran persona, un dirigente con mucho futuro. Pero acá el de los números es Zaindensztat que piensa que los jugadores son floreros.

"Si Zaindenstat utilizara bien la plata y no le diera cualquier plata a cualquier jugador que viene de cualquier lado y no lo vale, yo no diría nada, pero después se malgasta la plata del club", agregó.

Referí consultó a Marcelo Solomita, consejero del club, sobre esta situación y el dirigente dijo: "El Chino es muy espontáneo, muy frontal, a veces se calienta y un poco se le va , pero después baja. Es un empresario que quiere mucho a Peñarol, hice varias renovaciones de juveniles con él y creo que ha sido muy accesible. Después, como todo, en algunas negociaciones te trancás un poco más y nos pasa eso con el Cepillo ahora. Estamos negociando, cada uno cuidando sus intereses".

El jugador tiene contrato con Peñarol hasta junio de 2027.

"Él debe querer jugar en Peñarol, pero hoy la está corriendo un poco de atrás. El tema de la disconformidad del Chino con respecto al Cepillo es por el salario. Se le está pagando lo que se firmó. El Chino dice que se firmó algo que después se iba a corregir y no se corrige, entonces quiere sentarse para corregirlo, peor yo no estaba en la Comisión de Pases y Contrataciones cuando se firmó ese contrato. Él dice que firmaron el contrato de apuro, pero que después se iba a corregir, quedó firmado y nunca se corrigió. Entonces él quiere ajustar un poco ese salario. Ahora estoy en la Comisión de Pases y Contrataciones y en todos los contratos que se firmen de ahora en adelante tengo injerencia. Los que se firmaron antes, ya están firmados. Desde mi lugar le pongo la mejor energía, pero lo que está firmado no lo puedo cambiar. Entonces, por ahí pasa un poco la disconformidad, pero es cuestión de sentarse en una mesa, de generar las buenas relaciones que tenemos y arreglarlo", concluyó Solomita.