La falta de tacto de Ruglio, la salida de Néstor Goncálvez que denunció "peso" de representantes en formativas y la versión del club: el jueves caliente de Peñarol en plena crisis de Nacional

En medio de la crisis que atraviesa Nacional, con un técnico tambaleando en el cargo, con un equipo que no juega a nada y una dirigencia que vio cómo en 13 días se le desarmó el plantel, Peñarol decidió tirarle un salvavidas. En cuestión de horas, el presidente Ignacio Ruglio hizo que todos los reflectores apuntaran a él y poco después un par de noticias sacudieron la interna aurinegra.

Y cuando el ruido está en Peñarol, los demás respiran.

Lo curioso del caso es que fue Ruglio el que puso el traje de rescatista para tenderle una mano a Nacional.

El miércoles publicó un estado de WhatsApp criticando la fijación de los jueces para la sexta fecha del Torneo Apertura, certamen que Peñarol lidera junto a Racing, Deportivo Maldonado, Central Español, Montevideo City Torque y Liverpool.

Ruglio se quejó del juez de VAR que tendrá Nacional este viernes con Wanderers, Diego Dunajec, y el de Peñarol el sábado ante Albion, Christian Ferreyra.

"Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de Whatsapp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población del Uruguay. Les regalaron un Uruguayo hace 3 meses y no les alcanzó", escribió.

Las calificaciones ("vergüenza" y "le regalaron") llevaron a la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), inmediatamente, a tomar cartas en el asunto y elevar una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Lejos de aplacar los ánimos, Ruglio echó nafta al fuego este jueves: "Y tienen la cara de sacar una carta todavía", expresó citando frases de directivos de Nacional.

¿Qué hizo Nacional? Enfriada la interna caliente de un plantel que no da pie en bola y un entrenador que parece no saber cómo transmitirle su idea al equipo, la directiva se juntó a hablar del Máster Plan del Gran Parque Central.

Jadson Viera ordenó un entrenamiento en horas de la noche ese mismo miércoles.

Con esa descompresión de estado de situación, Nacional enfrentará este viernes a Wanderers a la hora 20.00 en el Gran Parque Central, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Néstor Goncálvez dijo que fue despedido, pero desde Peñarol informan que fue reasignado en su función

Este jueves, en La Oral Deportiva que se emite por AM 970, Néstor Goncálvez, quien estuvo al frente de la captación por años en Peñarol, dijo que fue desvinculado del club por el director deportivo Marcelo Rodríguez.

"Peñarol me desvinculó, el gerente deportivo, fue hace siete días. Me corrió un argentino que no tiene idea quién es Goncalves, qué hizo Goncalves ni quién es mi viejo, pero son decisiones y yo las respeto. Acá no tiene nada que ver Ruglio ni la institución, por eso no quiero hablar. Es un tema de (Jorge) Caruso (presidente de formativas) y el gerente deportivo", expresó.

"Debo tener el 80-90% de jugadores que salieron de captación y llegaron a Primera División, donde tengo que ver yo directa o indirectamente", dijo.

También expresó que hubo jugador que se fueron de formativas "porque los que estaban en su momento no los querían", pero él tuvo que "intervenir" para que volvieran. Ahí mencionó a Nahuel Herrera, Federico Valverde, Juan Rodríguez, el Canario (Agustín) Álvarez (Martínez), Santiago Bueno.

"Hay temas que son intereses, representantes que tienen peso y yo estoy en contra de todo ese comercio al niño, lo mal que le hace. El dinero pesa. Los que están interesados en darle vida a los representantes tienen éxito. Yo los sacaba cortitos si entraban los representantes", agregó.

"En esto Ruglio no tiene nada que ver, si no fuera por Ruglio estaría afuera hace rato. Me pidió que no me vaya, pero no estaban las condiciones para seguir", agregó.

Días atrás, Referí que Peñarol ejecutó algunos cambios en formativas. En captación, el área que lideró como coordinador Goncálvez desde febrero de 2021, en el inicio del primer mandato de Ruglio. Para reforzar esa área, llegaron desde Defensor Sporting Germán Sixto y Marcelo Albarenque.

Según se informó a Referí desde Peñarol, Goncálvez no fue cesado en sus funciones sino que se le cambió de rol. Se lo sacó de la coordinación de la captación y se le ofreció ser scouting integral de Peñarol, tanto para juveniles como para el primer equipo.

Un dirigente de Peñarol dejó en claro que Ruglio quiere terminar su mandato con Goncálvez cumpliendo funciones en el club, pero que en el área de formativas se entendió que su "ciclo" al frente de la captación estaba "cumplido" y que Peñarol busca renovarse, mejorar sus relacionamientos con los representantes porque la realidad del mercado indica que los jugadores que llegan a captación ya llegan con representante y que si se pone ese impedimento, los proyectos de futbolistas se terminan yendo a una sociedad anónima deportiva que también le brinda buenas condiciones de entrenamiento.

¿Peñarol arma una Comisión de Lesionados?

El pasado martes, en consejo directivo, se habló sobre la posibilidad de conformar una comisión que se encargara de monitorear a los jugadores lesionados y establecer una línea de contacto con la sanidad del club que lidera Daniel Zarrillo y los fisioterapeutas que se encargan de la recuperación de los futbolistas.

Como una idea se dijo que quienes pueden integrar esa comisión sean los mismos integrantes de la Comisión de Pases y Contrataciones que actualmente conforman Ignacio Ruglio, Evaristo González, Guillermo Varela, Marcelo Solomita y Fernando Jacobo.

La otra posibilidad es que la conformen los mismos miembros de la Comisión de Fútbol que son Guillermo Varela, Alejandro González, Zelmar Defrechou y Marcelo Solomita.

No se definió nada ese martes ni en los días subsiguientes porque se planteó la posibilidad de que se integre un doctor o fisioterapeuta a la comisión.

"La idea es que la comisión colabore, monitoree e informe, pero todavía no está definida la integración ni en definitiva, las potestades que tendrá", dijo un consejero a Referí.

Peñarol lleva una racha de un año donde las lesiones han castigado severamente al plantel.