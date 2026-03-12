Tras empatar 1-1 como locatario, Juventud se enfrenta este jueves desde la hora 21.30 a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en partido revancha de la tercera ronda de la Copa Libertadores. El ganador de la llave se meterá en fase de grupos mientras que el perdedor ya tiene asegurada la disputa de los grupos de la Copa Sudamericana.
Independiente de Medellín vs Juventud EN VIVO por Copa Libertadores: el pedrense va por una nueva hazaña para alcanzar la fase de grupos
