Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / TERCERA RONDA

Independiente de Medellín vs Juventud EN VIVO por Copa Libertadores: el pedrense va por una nueva hazaña para alcanzar la fase de grupos

Juventud de Las Piedras visita a Deportivo Independiente Medellín, desde la hora 21.30, en partido revancha de la tercera ronda de la Copa Libertadores

12 de marzo 2026 - 20:30hs
Juventud

Juventud

Foto: Gastón Britos/Focouy

EN VIVO

Tras empatar 1-1 como locatario, Juventud se enfrenta este jueves desde la hora 21.30 a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en partido revancha de la tercera ronda de la Copa Libertadores. El ganador de la llave se meterá en fase de grupos mientras que el perdedor ya tiene asegurada la disputa de los grupos de la Copa Sudamericana.

Live Blog Post

Las estadísticas completas del partido

Embed

Live Blog Post

Así jugará Independiente Medellín

HDPxSfzbQAAo5HJ

Live Blog Post

Así jugará Juventud

HDP15uBXEAA2eVe
Live Blog Post

Por dónde ver Independiente Medellín vs Juventud

Mirá en esta nota las opciones para ver el partido.

Las más leídas

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Así quedó el mapa de los derechos de TV: la apuesta de Tenfield, la pulseada cable vs streaming y la porción extra (e inesperada) que se llevó Torneos/Directv

El festejo familiar de Federico Valverde tras sus tres goles al City
URUGUAYOS

"Nosotros sabemos todo": el emocionante mensaje de Mina Bonino tras la brillante actuación de Federico Valverde en Real Madrid y el festejo familiar del uruguayo

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol con Vinícius Junior 
URUGUAYOS

¿Por qué no pateó Federico Valverde el penal de Real Madrid? El uruguayo explicó la ejecución de Vinícius, en la que pudo haber llegado a una histórica marca de cuatro goles

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Temas:

Juventud Independiente Medellín Copa Libertadores

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos