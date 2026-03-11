Independiente Medellín vs Juventud de Las Piedras: día, hora y dónde ver a los pedrenses que van por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Gonzalo Gómez de Juventud de Las Piedras ante Independiente Medellín por Copa Libertadores Foto: Gastón Britos/Focouy

Juventud de Las Piedras jugará ahora la revancha por fase 3 de la Copa Libertadores de América luego de haber dejado por el camino en la fase 1 a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito y en la fase 2, a Guaraní de Paraguay.

Los pedrenses serán visitantes y enfrentarán a un rival importante, en busca de la clasificación a la fase de grupos.

¿Cuándo juega Independiente Medellín vs Juventud de Las Piedras por Copa Libertadores? Ahora se vendrá el encuentro revancha por la fase 3 del equipo uruguayo en la Copa Libertadores.

Juventud de Las Piedras jugará este jueves 12 de marzo a la hora 21.30 contra Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.