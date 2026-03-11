Irán amenaza con no jugar el Mundial 2026: los antecedentes de países que se bajaron de los mundiales, desde el boicot europeo a Uruguay 1930

El gobierno de Irán confirmó su intención de no participar del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en medio de una guerra con Estados Unidos e Israel en la que su líder, Ali Jamenei, fue asesinado, y que tiene a Medio Oriente en vilo.

La decisión, que aún no fue oficializada a la FIFA, fue comunicada por el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali. "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no existen condiciones para participar en el Mundial", dijo el ministro, según medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Ali Jamenei.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses , y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

Horas antes, durante un encuentro del presidente de la FIFA, Gianni Infantino , con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este había garantizado que el equipo iraní era "bienvenido" en el Mundial.

FÚTBOL El presidente de FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con Donald Trump y que por la situación de Irán, "más que nunca se necesita el Mundial 2026"

MUNDIAL 2026 Ante la posible baja de Irán del Mundial 2026, estas son las alternativas que maneja FIFA para sustituirlo

El reglamento del Mundial de la FIFA marca que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada para ocupar este puesto sería la selección de Irak, que debía jugar el repechaje internacional el próximo 31 de marzo en Monterrey (México), contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática.

Los antecedentes de selecciones que se bajaron de los mundiales

Esta no es la primera vez que una selección se podría bajar de un Mundial, aunque sí sería la primera oportunidad en la que desiste de participar por estar en guerra con el país anfitrión (o uno de ellos en este caso).

En el primer Mundial organizado por la FIFA, el de Uruguay 1930, los principales países europeos (entre ellos Italia, España y Países Bajos) se bajaron del torneo en protesta por la designación del país sudamericano como anfitrión. Finalmente Francia (por presión del entonces presidente de la FIFA Jules Rimet), Bélgica, Rumania y Yugoslavia fueron los únicos países del viejo continente que asistieron a la cita, que tuvo 13 participantes.

mundial 1930.jpg La selección de Uruguay en el Mundial de 1930

Para Italia 1934, Uruguay devolvió el gesto y se bajó del torneo, siendo hasta hoy el único campeón vigente que no defendió su título. Fue el primer Mundial con Eliminatorias, aunque en Sudamérica no existieron: Brasil y Argentina viajaron directo. Argentina casi no viaja ya que sus equipos profesionales se negaron a ceder jugadores, pero al final participó con un equipo amateur.

En 1938 se suponía que la organización de la Copa del Mundo volvería a Sudamérica, pero el anfitrión elegido fue Francia. En protesta, todos los equipos sudamericanos se bajaron menos Brasil, que tenía intenciones de organizar el siguiente Mundial. Cuba también clasificó como el único país de Norteamérica que no se bajó del torneo.

Austria iba a participar de esta edición, pero tres meses antes el país fue anexionado por la Alemania de Adolf Hitler, por lo que dejó el puesto vacante.

En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que causó la suspensión de las ediciones de 1942 y 1946. Brasil hospedó la edición de 1950, que tuvo varias bajas, entre ellas la de Argentina, que no quiso viajar por diferencias entre su federación y la brasileña.

Escocia se negó a participar por no ser campeón del British Home Championship, histórico torneo entre selecciones británicas que en la edición de ese año sirvió como eliminatoria para el Mundial (viajó Inglaterra, el ganador, en su primer Mundial). Turquía se bajó por dificultades económicas, al igual que India, aunque distintos relatos indican que los asiáticos se negaron a participar porque la FIFA no les permitió jugar descalzos.

Casos similares

En 1950, la FIFA proscribió a Alemania y Japón por sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial. Italia sí pudo participar. Otro país proscripto durante años fue Sudáfrica, debido al Apartheid. Recién pudo participar de una eliminatoria para Francia 1998, edición a la que concurrió.

Para el Mundial de Suecia 1958, tres países (Indonesia, Egipto y Sudán) desistieron de jugar las eliminatorias para no enfrentarse a Israel, país que entonces tenía diez años de existencia, por distintas tensiones políticas. La FIFA decidió que, para no clasificar de forma directa, la selección israelí se enfrentara en una serie ida y vuelta con Gales, que finalmente fue la que obtuvo el cupo para la copa.

En 1966, la FIFA decidió que para el Mundial de Inglaterra solo habría un cupo entre todas las selecciones de África y Asia. Las selecciones de cada continente que superaran su clasificatoria continental irían a un repechaje, que definiría el clasificado. En protesta a esta decisión, 31 países africanos se bajaron del torneo, y Corea del Norte clasificó como representante asiático. En 1970 la FIFA le otorgó un cupo directo a África.

Para Alemania Occidental 1974 ocurrió uno de los casos más insólitos de las eliminatorias mundialistas. Sudamérica y Europa debieron definir un cupo por repechaje a fines de 1973, y los países que terminaron en este cruce fueron Chile y la Unión Soviética.

Embed - Chile vs. URSS: El triste partido fantasma de La Roja en el Nacional

Quince días antes del primer partido, el poder militar chileno perpetró un golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, presidente cercano a la URSS, que rompió relaciones con Chile. La selección trasandina viajó de todas formas a Europa para la ida, que culminó 0-0. Sin embargo, la Unión Soviética se negó a viajar a Chile para disputar el partido de vuelta por razones políticas, y acusando que en el Estadio Nacional de Santiago, donde se iba a jugar el encuentro, la dictadura chilena alojaba a presos políticos.

Ante la ausencia soviética, el 21 de noviembre de 1973 once jugadores chilenos salieron al Estadio Nacional a jugar frente a nadie, y tocaron la pelota hasta el arco rival para que Francisco Valdés anote un gol. Meses después la FIFA le dio ganado el partido a Chile por abandono de Rusia, y los sudamericanos participaron del Mundial.