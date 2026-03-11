Dólar
Ante la posible baja de Irán del Mundial 2026, estas son las alternativas que maneja FIFA para sustituirlo

La selección de Irak, clasificada al repechaje internacional del torneo, está expectante como posible sustituta asiática, pero el reglamento de la FIFA es ambiguo

11 de marzo 2026 - 10:18hs
La Copa del Mundo

La retirada de Irán del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, anunciada este miércoles por su ministro de Deportes, Ahman Donyamali, aún no oficial ante la FIFA, abre la expectativa de otra selección asiática, la de Irak, que se ganó el derecho a jugar el repechaje internacional.

Sin embargo, el ser el contendiente asiático más cercano en la clasificación al torneo no le aseguraría una plaza, ya que el reglamento de la competición es ambiguo al respecto.

El apartado 6.7 de este reglamento especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

¿Qué equipos podrían verse favorecidos por esa retirada? Si se mantiene el cupo otorgado a la Confederación Asiática (8.5 plazas), la mejor posicionada sería la selección de Irak, que debía jugar el repechaje internacional el próximo 31 de marzo en Monterrey (México), contra el ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam.

La selección de Irán celebrando un gol en el Mundial de Qatar 2022. (Archivo)
MUNDIAL 2026

Irán no jugará el Mundial 2026, según su ministro de Deportes: "No existen condiciones para participar"

Marcelo Moreno Martins deja el fútbol
FÚTBOL

Bolivia dio la lista para el Repechaje al Mundial 2026 y pese a haber vuelto a jugar tras su retiro, Moreno Martins quedó fuera de la misma

En ese caso, podría acudir a esa repesca el equipo de Emiratos Árabes, que perdió ante Irak el 'play-off' de la zona asiática.

Antes de la renuncia de Irán, Irak ya denunció los problemas que, con motivo de la guerra, está teniendo para preparar esa repesca, situación que también podría afectar al conjunto emiratí.

"Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos", dijo este miércvoles la federación iraquí de fútbol en un comunicado en Instagram.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en estos momentos, lo que impide que varios jugadores profesionales, miembros del personal técnico y médico obtengan visas de entrada a México”, agregó.

La declaración del ministro de Deportes de Irán

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no existen condiciones para participar en el Mundial", dijo el ministro iraní Donyamali, segun medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Ali Jamenei.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

Temas:

Mundial 2026 Irán FIFA Estados Unidos repechaje FIFA

