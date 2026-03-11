Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

Nacional y Peñarol volvieron a recibir multas por el comportamiento de sus hinchas , debido a distintas acciones que realizaron en los partidos que disputaron por la quinta fecha del Torneo Apertura.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó con 35 Unidades Reajustables (UR) a Nacional ( $ 66.903 o US$ 1.621 ), debido a que su hinchada entonó cánticos violentos e ingresó banderas de un tamaño superior al permitido (dos metros de ancho por uno de largo) al partido contra Juventud de Las Piedras , disputado en el Parque Artigas el pasado domingo.

En tanto, el organismo sancionó a Peñarol con 25 UR ( $ 47.788 o US$ 1.158 ) por los cánticos violentos que realizó su parcialidad en el encuentro ante Danubio , jugado el sábado en el Campeón del Siglo.

En total, entre la Supercopa y las primeras cinco fechas del Apertura 2026 los grandes ya fueron multados por cerca de $ 1.465.000 , lo que equivale a casi US$ 36.000 al valor del dólar del 11 de marzo.

Nacional acumula multas por $ 705.006, con sanciones en cuatro de los seis partidos oficiales que disputó este año. Peñarol, en tanto, fue sancionado por $ 759.968, con multas económicas también en cuatro de sus seis encuentros (contra Nacional en el Parque Central no tuvo a su público presente).

En 2025, los dos clubes pagaron más de US$ 300.000 de multas, jugaron 11 partidos a puertas cerradas y a los tricolores le quitaron tres puntos.

Estas son las multas y sanciones que recibieron Nacional y Peñarol por la conducta de sus hinchas en este 2026: