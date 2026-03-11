Dólar
El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

La Comisión Disciplinaria de la AUF multó a Nacional y Peñarol por los cánticos violentos de sus hinchadas, y al tricolor también por el ingreso de banderas prohibidas

11 de marzo 2026 - 10:48hs
Hinchas de Nacional en el Estadio Artigas de Las Piedras

Hinchas de Nacional en el Estadio Artigas de Las Piedras

Foto: Gastón Britos/Focouy

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) multó con 35 Unidades Reajustables (UR) a Nacional ($ 66.903 o US$ 1.621), debido a que su hinchada entonó cánticos violentos e ingresó banderas de un tamaño superior al permitido (dos metros de ancho por uno de largo) al partido contra Juventud de Las Piedras, disputado en el Parque Artigas el pasado domingo.

En tanto, el organismo sancionó a Peñarol con 25 UR ($ 47.788 o US$ 1.158) por los cánticos violentos que realizó su parcialidad en el encuentro ante Danubio, jugado el sábado en el Campeón del Siglo.

En total, entre la Supercopa y las primeras cinco fechas del Apertura 2026 los grandes ya fueron multados por cerca de $ 1.465.000, lo que equivale a casi US$ 36.000 al valor del dólar del 11 de marzo.

Nacional acumula multas por $ 705.006, con sanciones en cuatro de los seis partidos oficiales que disputó este año. Peñarol, en tanto, fue sancionado por $ 759.968, con multas económicas también en cuatro de sus seis encuentros (contra Nacional en el Parque Central no tuvo a su público presente).

En 2025, los dos clubes pagaron más de US$ 300.000 de multas, jugaron 11 partidos a puertas cerradas y a los tricolores le quitaron tres puntos.

Estas son las multas y sanciones que recibieron Nacional y Peñarol por la conducta de sus hinchas en este 2026:

TORNEO/FECHA NACIONAL ESTADIO MULTA PEÑAROL ESTADIO MULTA
Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR /
$ 333.329		 vs Nacional Centenario 200 UR/
$ 370.366
Apertura / 1 vs Boston River Florida advertencia vs City Torque CDS advertencia
Apertura / 2 vs Racing GPC apercibido vs Central Español Maldonado 30 UR /
$ 64.814
Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR /
$ 27.000		 vs Deportivo Maldonado CDS 150 UR /
$ 277.000
Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR /
$ 277.774,5		 vs Nacional GPC ---
Apertura / 5 vs Juventud Artigas 35 UR / $ 66.903 vs Danubio CDS 25 UR / $ 47.788
TOTAL 380 UR /
$ 705.006		 405 UR /
$ 759.968

