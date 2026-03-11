Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional confirmó la lesión de Juan de Dios Pintado, que se perderá el partido con Wanderers

Pintado fue sustituido a los 33 minutos del primer tiempo del partido entre Nacional y Juventud de Las Piedras del pasado domingo

11 de marzo 2026 - 12:47hs
Juan de Dios Pintado contra Eric Remedi en el último clásico

Juan de Dios Pintado contra Eric Remedi en el último clásico

Foto: FocoUy

Nacional confirmó la lesión de su lateral derecho Juan de Dios Pintado, que salió sentido en el partido ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Apertura del pasado domingo.

Pintado fue sustituido a los 33 minutos del primer tiempo en lugar de Emiliano Ancheta, minutos después de sentir un dolor en su pierna derecha.

Tras sentir el tirón, el jugador se volcó más arriba en el campo de juego y un minuto antes de su salida, al esperar un pase de Agustín Rogel, le interceptaron la pelota que terminó en el 2-0 de Juventud.

Luego de que le realizaran distintos estudios, Nacional informó en un comunicado que Pintado sufrió "una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho", y marcó que "ya comenzó el proceso de rehabilitación".

Hinchas de Nacional en el Estadio Artigas de Las Piedras
FÚTBOL URUGUAYO

Nacional y Peñarol volvieron a ser multados por el comportamiento de sus hinchas: fueron sancionados en ocho de los 12 partidos que jugaron en 2026

Maximiliano Gómez
APERTURA

La razón por la cual Nacional enfrentará a Wanderers el viernes y no el sábado por el Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2031745257512058988?s=20&partner=&hide_thread=false

Se trata de un tirón, inferior a un desgarro, que tendrá a Pintado fuera de las canchas alrededor de dos semanas.

Su participación en el partido contra Wanderers de este viernes, correspondiente a la sexta fecha del Apertura, está descartada, pero se evaluará su recuperación de cara al partido del otro fin de semana ante Defensor Sporting.

Nacional Juan de Dios Pintado lesión Wanderers Juventud de Las Piedras Torneo Apertura

