La buena noticia que recibió Luis Suárez en Inter Miami que juega este miércoles ante Nashville por la Concachampions

Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

Luis Suárez, el delantero uruguayo de Inter Miami, recibió en las últimas horas una buena noticia y es el alta de su lesión que le impidió estar en los últimos partidos de su equipo.

A principios de marzo, el salteño sufrió una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda, lo que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego.

No obstante ello, el futbolista, quien se perdió algunos partidos con el club, había vuelto a la convocatoria hace cuatro días cuando vencieron 2-1 a DC United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, pero no ingresó.

Suárez viajó a Nashville En las últimas horas, Luis Suárez viajó a Nashville con el resto del plantel de Inter Miami para jugar este miércoles el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, también conocida como Concachampions.

El encuentro comenzará a la hora 20.30 de Uruguay. Según anuncian distintos medios estadounidenses, la idea del técnico Javier Mascherano es que Luis Suárez comience a tener minutos y que pueda jugar ante Nashville, ya que no lo hace desde el 21 de febrero cuando fueron goleados 3-0 frente a Los Angeles FC.