Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
llovizna ligera
Jueves:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / EMPRESAS PÚBLICAS

Blancos convocan a Alejandro Sánchez al Senado por iniciativa de abrir paquetes de acciones de empresas públicas

Javier García afirmó que le parece una buena idea si esto desemboca en "empresas públicas más modernas, eficientes y competitivas"

11 de marzo 2026 - 14:57hs
Nueva Legislatura 2025 2030/Sebastián Da Silva, Javier García, Sebastián Andujar
Foto: Leonardo Carreño

El senador del Partido Nacional Javier García anunció que su partido convocará al secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez a la Comisión de Hacienda de esa cámara para pedirle más información sobre la iniciativa de impulsar la apertura de "paquetes de acciones" de empresas públicas.

El secretario de Presidencia había afirmado: "Capaz que lo que tiene que generar son condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel", en una entrevista brindada a La Diaria Radio el pasado lunes.

En esa instancia, Sánchez dijo que lo ha discutido con autoridades, que "puede ser una buena propuesta" y que van a "seguir militando" esta idea. "Capaz que tengo que abrir su paquete accionario para la participación de pequeños accionistas uruguayos que puedan ahorrar allí y que eso apalanque a Antel", agregó el jerarca.

Más noticias
alejandro sanchez dijo que 2025 cerro con menos delitos en uruguay y aseguro que bajaron los homicidios
SEGURIDAD

Alejandro Sánchez dijo que 2025 cerró con "menos delitos" en Uruguay y aseguró que bajaron los homicidios

Archivo: Javier García
GUERRA EN MEDIO ORIENTE

Javier García propuso mandar un Hércules para repatriar a uruguayos varados por la guerra en Medio Oriente

Este miércoles el senador García dijo que desde su punto de vista, "el secretario de Presidencia tiene el suficiente respaldo político para no decir una cosa al aire si no se tiene el respaldo del gobierno", afirmó sobre el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Además, el opositor afirmó que esta les parece una buena idea si significa "hacer empresas públicas más modernas, eficientes y competitivas". El nacionalista dio como ejemplo "cambiar el estatuto de derecho de las empresas públicas, que participen del derecho público no estatal y que les permita tener más flexibilidad en un mundo tan competitivo" y recordó el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea que ratificó Uruguay, como también las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.

"Nos parece bien, pero hay que salir de lo que puede ser una idea tirada al vuelo, al ámbito institucional. Queremos saber que es lo concreto, suponemos que va a ver un proyecto concreto y que no es simplemente una idea al vuelo", añadió García en rueda de prensa.

"También queremos saber si esto tiene un estudio y el respaldo del gobierno. Eso habilitaría a seguir para adelante. Con nosotros cuentan para mejorar las empresas públicas", sentenció.

Temas:

Alejandro Sánchez Senado Javier García Empresas públicas

Seguí leyendo

Las más leídas

Render de una de las patrullas oceánicas que iba a construir Cardama
PARLAMENTO

¿Uruguay puede construir patrullas oceánicas? La visión de dos excomandantes en jefe de la Armada en la comisión sobre el caso Cardama

Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes
MONTEVIDEO

Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes

Accidente fatal en Los Arrayanes: test de alcoholemia a la pareja que falleció dio negativo
MALDONADO

Accidente fatal en Los Arrayanes: test de alcoholemia a la pareja que falleció dio negativo

Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones
ADVERTENCIA

Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos