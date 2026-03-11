Blancos convocan a Alejandro Sánchez al Senado por iniciativa de abrir paquetes de acciones de empresas públicas

El senador del Partido Nacional Javier García anunció que su partido convocará al secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez a la Comisión de Hacienda de esa cámara para pedirle más información sobre la iniciativa de impulsar la apertura de "paquetes de acciones" de empresas públicas .

El secretario de Presidencia había afirmado: "Capaz que lo que tiene que generar son condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel ", en una entrevista brindada a La Diaria Radio el pasado lunes.

En esa instancia, Sánchez dijo que lo ha discutido con autoridades, que "puede ser una buena propuesta" y que van a "seguir militando" esta idea. "Capaz que tengo que abrir su paquete accionario para la participación de pequeños accionistas uruguayos que puedan ahorrar allí y que eso apalanque a Antel", agregó el jerarca.

Este miércoles el senador García dijo que desde su punto de vista, "el secretario de Presidencia tiene el suficiente respaldo político para no decir una cosa al aire si no se tiene el respaldo del gobierno", afirmó sobre el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Además, el opositor afirmó que esta les parece una buena idea si significa "hacer empresas públicas más modernas, eficientes y competitivas". El nacionalista dio como ejemplo "cambiar el estatuto de derecho de las empresas públicas, que participen del derecho público no estatal y que les permita tener más flexibilidad en un mundo tan competitivo" y recordó el Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea que ratificó Uruguay, como también las negociaciones del Acuerdo Transpacífico.

"Nos parece bien, pero hay que salir de lo que puede ser una idea tirada al vuelo, al ámbito institucional. Queremos saber que es lo concreto, suponemos que va a ver un proyecto concreto y que no es simplemente una idea al vuelo", añadió García en rueda de prensa.

"También queremos saber si esto tiene un estudio y el respaldo del gobierno. Eso habilitaría a seguir para adelante. Con nosotros cuentan para mejorar las empresas públicas", sentenció.