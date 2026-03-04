Alejandro Sánchez dijo que 2025 cerró con "menos delitos" en Uruguay y aseguró que bajaron los homicidios

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , aseguró que en 2025 se registró una reducción de los delitos en Uruguay y sostuvo que, aunque la baja de los homicidios fue “muy poca” , el dato marca un cambio en la tendencia creciente.

“En el Uruguay de 2025 hubo menos delitos” , afirmó Sánchez en una entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10). Según indicó, “bajaron las rapiñas, bajaron los hurtos y bajaron los homicidios” .

“Que los homicidios hayan bajado un 4% aproximadamente es muy poco, pero terminó la tendencia creciente y creo que eso hay que festejarlo” , dijo el jerarca.

Consultado sobre los reclamos de dirigentes del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente para que el gobierno “reaccione” en temas de seguridad, así como por las críticas a la demora en la presentación del plan nacional de seguridad , el jerarca aseguró que el proyecto se dará a conocer en breve.

“El plan no se ha dilatado”, dijo Sánchez, y aseguró que “en este mes se presentará el plan de seguridad”.

En ese sentido, sostuvo que la seguridad continúa siendo la principal preocupación de la ciudadanía y llamó a la cooperación entre los distintos actores políticos.

“Los problema de seguridad son el primer problema que tiene la ciudadanía uruguaya. Y requiere que los políticos no se anden peleando por la tele, requiere que los políticos trabajen juntos para resolver un problema”, respondió.

El secretario de Presidencia también evaluó los resultados obtenidos en el primer año de gobierno. “En el año de gobierno hemos empezado a tener resultados. No los que quiere la gente. La gente necesita más resultados”, afirmó.

“Y apretar el pie en el acelerador para que los cambios se vean más duraderos en el tiempo y sean más fuertes para que la situación de la seguridad en el país cambie”, finalizó.