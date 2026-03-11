Dólar
Deian Verón, el hijo de la Brujita, fue contratado por Sportivo Bella Italia, cuyo accionista principal es Fernando Muslera

El arquero uruguayo defiende a Estudiantes de La Plata, el club que preside justamente el exfutbolista de la selección argentina

11 de marzo 2026 - 15:13hs
Deian Verón, hijo de Juan Sebastián Verón, jugará en Sportivo Bella Italia

Sportivo Bella Italia, cuyo propietario e inversor de dicha Sociedad Anónima Deportiva (SAD) es Fernando Muslera y que actualmente juega en la Divisional C del fútbol uruguayo, contrató este miércoles a Deian Verón, el hijo de Juan Sebastián "Brujita" Verón para la actual temporada.

A su vez, la Brujita es el presidente de Estudiantes de La Plata, club en el que juega el propio arquero uruguayo campeón de la Copa América 2011.

El equipo azul afronta una temporada en la que tendrá importantes rivales, entre ellos, Deportivo LSM de Luis Suárez, recientemente ascendido, Rampla Juniors, Durazno FC de Diego Forlán, y Bella Vista.

La historia futbolística de Deian Verón

Deian Verón, de 25 años, juega como volante y al igual que su padre Juan Sebastián Verón y su abuelo, la Bruja Verón, fallecido hace poco, comenzó su carrera en las inferiores de Estudiantes de La Plata.

Con los pincharratas debutó en Primera división en 2021 en un 5-0 de visita ante Arsenal por la Copa de la Liga.

Posteriormente defendió a Central Córdoba de Santiago del Estero y Deportes La Serena de Chile, hasta que se rompió los ligamentos cruzados y estuvo varios meses sin jugar.

Tras terminar su vínculo con Estudiantes, defendió a Miami FC de la USL Championship, lo que sería la Segunda división del fútbol de Estados Unidos.

Así lo presentó Sportivo Bella Italia:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpBellaItalia/status/2031787895007101285?s=20&partner=&hide_thread=false

Fernando Muslera Estudiantes de La Plata Juan Sebastián Verón

