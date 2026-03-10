La nueva versión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: Muslera, Canobbio, y la ausencia de futbolistas de la liga local en la fecha FIFA de marzo

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , decidió el regreso de un histórico del combinado, Fernando Muslera , y de un jugador al que había dejado fuera de su circuito después de la Copa América 2024, Agustín Canobbio . Los dos fueron reservados por Bielsa para los partidos de la fecha FIFA de marzo que la selección jugará ante Inglaterra y Argelia. Además, según confirmó Referí con fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la nómina no habrá futbolistas que actúan en la Liga AUF Uruguaya .

El entrenador presentó el domingo la lista de reservados, cuyo listado completo no fue anunciado por la AUF ni será confirmado por el entrenador.

Desde que en mayo de 2023 Bielsa llegó a Uruguay resolvió no brindar la lista de reservados.

En setiembre de 2023, ante una pregunta de Referí , explicó por qué tomó la decisión de no anunciar los nombres: “Yo no doy la lista de reservados y mi criterio es el siguiente: si uno reserva 34 y luego convoca a 26, hay ocho jugadores que van a ser descartados. Cualquier jugador que es descartado sufre una desilusión . Por conocer la forma en que sienten los jugadores y cuando se trata de una selección aún más, no me gusta que esa desilusión que siente un jugador cuando es descartado sea pública. Sé que la costumbre era otra. Explico por qué tengo una posición diferente. Voy a actuar reglamentariamente. Voy a reservar y terminada la última fecha, cuando esté seguro que no se lesiona ningún jugador o cualquier impedimento, voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados. Quiero evitar agregar a la desilusión natural el hecho de la difusión pública de su condición de descartados . Lo he hecho así durante toda mi carrera”.

El pasado domingo Bielsa elevó a los clubes y a los futbolistas la lista larga de jugadores que podrá convocar la próxima semana para los partidos amistosos que Uruguay jugará ante Inglaterra (viernes 27 de marzo) en Londres (Wembley) y frente a Argelia (martes 31) en Turín.

El lunes 23 estarán todos los futbolistas a disposición de Bielsa, en Londres.

La ventaja de jugar en Europa reduce los tiempos de traslados de los futbolistas y genera mayor espacios para el trabajo de Bielsa con el plantel.

La ventana de marzo será la última que tendrá el entrenador argentino previo al Mundial 2026, que se jugará en junio y julio. Uruguay debuta el 15 de julio ante Arabia Saudita en Miami. Luego enfrentará a Cabo Verde y a España, en el Grupo H.

En estos nueve días que tendrá a disposición a los jugadores, Bielsa realizará los últimos ensayos y por primera vez se parará frente a los futbolistas luego de la dura derrota 5-1 que Uruguay sufrió ante Estados Unidos el 18 de noviembre y los tensos momentos, en los que debió salir a aclarar públicamente que continuaba dirigiendo hasta el Mundial y reconoció que fue cuestionado por los futbolistas.

En ese contexto, la fecha FIFA de marzo tiene un significado muy especial para la selección y el entorno que la dirigencia pretende ajustar, previo al torneo que en tres meses comenzará en Canadá, Estados Unidos y México.

Primera decisión: No habrá futbolistas del medio

Una de las novedades que plantea la reserva de Bielsa es que no tendrá futbolistas que compiten en la Liga AUF Uruguaya.

Tampoco tuvo la nómina de noviembre, cuando Uruguay enfrentó a EEUU y a México.

20251029 Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool Kevin Amaro con la camiseta celeste que lucirá Liverpool

La última vez que hubo jugadores del medio fue en octubre, cuando Uruguay jugó amistosos ante Uzbekistán y República Dominicana, y en aquella ocasión fue incluido Kevin Amaro, quien fue titular en los dos partidos y reemplazado para el segundo tiempo.

Segunda decisión: el regreso de Agustín Canobbio

El que retorna a la reserva de la selección es Canobbio, después de lo que ocurrió en la Copa América 2024, cuando el delantero se retiró molesto tras el último partido, ante Canadá por el tercer puesto, porque no fue utilizado.

En aquella ocasión el futbolista pateó una heladera con bebidas, se quiso retirar del banco de suplentes antes de finalizar el partido (sus compañeros lo evitaron) y fue el primero en abandonar el vestuario y la zona mixta, tras aquel encuentro.

el festejo de Agustín Canobbio El festejo de Agustín Canobbio tras su gol a América de Cali Fluminense

En la última conferencia de prensa, en noviembre, Bielsa le volvió a abrir las puertas a Canobbio.

"Canobbio dijo lo que dijo y todos los fines de semana seguí viendo sus actuaciones. Hay jugadores que han cometido equivocaciones de las que creo que no hay regreso, Canobbio no es uno de ellos. Ni podría decir que cometió errores, dijo lo que pensaba, lo que sentía, y no tengo por qué condenarlo por eso. De hecho, siempre lo seguí viendo, ayer le ganaron a Flamengo 2-1", dijo Bielsa a fines del año pasado.

El que no volverá a la selección es Lucas Torreira, mientras el argentino sea el entrenador.

Canobbio no juega en el combinado desde julio de 2024, cuando ingresó en el minuto 90 en la semifinal frente a Colombia.

Ahora, tras ser reservado, podrá estar en la lista final de convocados.

Tercera decisión: el regreso de Fernando Muslera

Otra de las novedades importantes en la reserva de Bielsa es el regreso del histórico golero de la selección, Muslera, quien no juega desde el 11 de junio de 2022, cuando ingresó en el segundo tiempo por Sergio Rochet, en el amistoso frente a Panamá en el Estadio Centenario.

Estudiantes' Uruguayan goalkeeper #16 Fernando Muslera gestures during the Copa Libertadores quarterfinal second leg football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Flamengo at the Jorge Luis Hirschi Stadium in La Plata, Buenos Air Fernando Muslera en la revancha ante Flamengo Foto: AFP

El ahora golero de Estudiantes de La Plata, jugó cuatro Mundiales (2010, 2014, 2018 y 2022) y podrá alcanzar el récord, que ningún otro futbolista uruguayo tiene, de disputar su quinto Mundial en 2026.

Si eso ocurriera superará a Pedro Rocha, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Sebastián Cáceres, quienes disputaron cuatro cada uno.

El retorno de Muslera también se da en medio de una incómoda situación que el entrenador vive con el plantel y representa una suerte de oportunidad para encontrar un catalizador (o nexo que durante diciembre buscó la AUF, sin éxito), para el vínculo de Bielsa con los futbolistas.

La experiencia del golero que jugó 133 partidos en el combinado y es el cuarto con más partidos de la historia de la AUF, podrá ser un camino alternativo ante la ausencia del fallido intento por encontrar un nexo.

Muslera no será Diego Godín, el nexo elegido por Bielsa. El exfutbolista no aceptó en su momento la propuesta para un rol de apoyo fuera de la cancha. De todas formas, el golero se transformará en una voz de peso en un vestuario para reforzar el liderazgo de Josema Giménez.

Tras los amistosos de marzo, Uruguay volverá a entrenar en los últimos días de mayo en el Complejo de la AUF, donde realizará la preparación para el Mundial hasta el 9 de junio, cuando volará a Playa del Carmen, lugar elegido como concentración.