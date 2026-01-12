Marcelo Bielsa eligió la sede que quiere para la selección uruguaya en el Mundial 2026: un complejo en Playa del Carmen que tiene alojamiento y canchas

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le planteó a FIFA su aspiración para que la concentración de la selección uruguaya para el Mundial 2026 se realice en Playa del Carmen, México, en un complejo en el que dispondrá de lo que necesita el entrenador Marcelo Bielsa , hotelería, infraestructuras deportivas y canchas en el mismo lugar para su estadía durante el torneo que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

"La elección de Playa del Carmen responde a una visión integral que combina rendimiento deportivo, recuperación física, planificación logística y bienestar humano, aspectos considerados clave para afrontar un torneo de máxima exigencia como la Copa del Mundo", informó la AUF.

El Mundial se jugará entre los días 11 de junio y 19 de julio , Uruguay integra el Grupo H junto a Arabia Saudita (con el que debuta el 15 de junio), Cabo Verde y España.

La selección realizará toda su preparación previo al Mundial en el Complejo de la AUF , ubicado junto a la ruta 101, en Canelones, que está siendo remodelado, y el 9 de junio viajará a México , si finalmente FIFA confirma la aspiración de Uruguay.

¿Por que la AUF eligió Playa del Carmen?

Según pudo conocer Referí, la ventaja que encontró la AUF en esta turística zona mexicana es que tiene todo en el mismo lugar (hotelería cinco estrellas y cancha) y que para viajar a los dos primeros partidos en Miami tiene una hora y 10 minutos de viaje en avión, con todas las ventajas que le otorga FIFA, porque las delegaciones llegan directo a la pista del aeropuerto y suben directo sin realizar trámites de migraciones ni aduanas.

Para el partido que debe jugar en Guadalajara tendrá tres horas de viaje.

La AUF elevó el pedido a FIFA, que tiene plazo hasta este viernes para confirmar si le asigna el lugar.

¿Por qué razón no se lo otorgarían? En caso que lo haya pedido una de las selecciones que están por encima del ranking FIFA, porque para la elección de las instalaciones para concentrar durante el Mundial tienen prioridad en orden decreciente según la clasificación mundial.

Los primeros en elegir son los cabezas de serie. Luego, el resto de los países y Uruguay está en el puesto 16.

¿Qué ocurre si alguna de las selecciones que eligen antes toman la opción de Playa del Carmen? En ese caso, Uruguay tendrá la opción de elegir una de las otras cuatro postuladas.

La AUF explicó estos criterios que puso en la mesa la AUF para decidirse por Playa del Carmen:

Infraestructura integrada: alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un mismo complejo, eliminando traslados diarios que en otras sedes podían superar los 40 minutos. Alojamiento exclusivo: módulos independientes con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste, favoreciendo la privacidad y la dinámica interna del grupo. Espacios abiertos y zonas verdes: un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada, priorizando el bienestar general de la delegación frente a opciones urbanas más cerradas. Logística: La planificación contempla traslados aéreos en vuelos chárter exclusivos, con tiempos de vuelo reducidos hacia las posibles sedes de competencia, lo que permite minimizar el desgaste físico. Además, el calendario previsto con ventanas de recuperación adecuadas entre partidos garantiza una óptima preparación en la sede base. Cobertura FIFA: Desde el punto de vista económico y operativo, la sede seleccionada se ajusta a los lineamientos de cobertura establecidos por la FIFA, que asume los costos de alojamiento y manutención de la delegación oficial. La concentración de todos los servicios en un mismo predio evita gastos adicionales de logística terrestre y alquiler de instalaciones externas.

¿Cuáles fueron las cinco sedes que postuló Uruguay como concentración durante el Mundial 2026?

Las cinco ciudades analizadas por la AUF, en este orden, fueron:

PRIORIDAD SEDE PAÍS 1 Playa del Carmen México 2 Tampa EEUU 3 Atlanta EEUU 4 Boca Ratón EEUU 5 Austin EEUU

El proceso de selección incluyó visitas presenciales que fueron realizadas por el director técnico Marcelo Bielsa, el preparador físico Diego Estavillo y el director de Selecciones Nacionales Jorge Giordano, quienes evaluaron aspectos vinculados a infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno general de trabajo, informó la AUF.

La segunda opción que tiene Uruguay es Tampa, cuyo hotel y cancha de entrenamiento no se encuentran en el mismo lugar, están a 20 minutos, entonces la delegación se debe trasladar dos veces por día, con todas las incomodidades que eso genera.

El calendario completo de Uruguay en el Mundial 2026

El equipo de Marcelo Bielsa hará su debut en 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

Posteriormente, la segunda fecha ante Cabo Verde, también será en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Estados Unidos.

Por último, la última jornada de la fase de grupos ante España, será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.

Otro detalle a tener en cuenta es que la FIFA también presentó el calendario de la fase final del torneo: si Uruguay es primero en su grupo jugará a las 17:00 del 2 de julio en Los Ángeles contra el segundo del Grupo J.

En caso de quedar en el segundo lugar, volverá a jugar en Miami el 3 de julio a las 20:00 contra el primero del Grupo J que podría ser la selección Argentina.