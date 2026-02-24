Dólar
El sentido mensaje del Indio Fernández al despedirse de Godoy Cruz y la contestación de Nicolás Schiappacasse por su llegada a Peñarol

El flamante volante carbonero no se olvidó de su anterior club y lo recordó con cariño, al tiempo que su excompañero campeón con Uruguay en el Sudamericano sub 20, le dio una bienvenida a su estilo

24 de febrero 2026 - 18:22hs
Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol

Roberto "Indio" Fernández jugará en Peñarol

Roberto "Indio" Fernández fue presentado oficialmente por Peñarol este martes como nuevo futbolista de la institución carbonera tras arribar a llegar a Montevideo este lunes a la noche. Su presentación se llevó a cabo en el Palacio Contador Gastón Guelfi. Pero también en esta jornada, el futbolista aprovechó para despedirse de su anterior club, Godoy Cruz de Mendoza de Argentina, con un sentido mensaje.

A su vez, dio a entender que físicamente está "bien" para poder estar a la orden de Diego Aguirre para el clásico del domingo ante Nacional a la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la fecha 4 del Torneo Apertura.

"Quiero especialmente agradecer a todo @clubgodoycruzoficial por lo vivido en estos tres años", comenzó escribiendo en sus redes el nuevo volante aurinegro.

Y prosiguió: "Gracias a mis compañeros, a los cuerpos técnicos, al hincha por siempre estar en todos lados y a todos los funcionarios del club que trabajan en silencio cada día y dejan todo para que el club siga adelante siempre. Fue un placer, @clubgodoycruzoficial".

Enseguida, Nicolás Schiappacasse, quien fue campeón del Campeonato Sudamericano sub 20 junto a él con la selección uruguaya en 2017 en Ecuador, le contestó.

"Claro que sí amigo! Ahora vas a brillar en el mejor cuadro", escribió el exfutbolista de Peñarol.

Aquí se puede ver su posteo:

