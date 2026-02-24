Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Video: la increíble anécdota de Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, con una amiga que pensó que ahora iba a ver a Maradona

Una situación muy rara le tocó vivir a la mujer del volante uruguayo y lo contó en su streaming

24 de febrero 2026 - 16:16hs

Federico Valverde se apronta para jugar este miércoles un partido decisivo con Real Madrid en lo que será la revancha ante Benfica por el Repechaje y buscando la clasificación a los octavos de final de la Champions League, en tanto su pareja, Mina Bonino, contó en su programa de streaming en España, una anécdota increíble.

Claudia Sheinbaum con la armada mexicana
MUNDIAL 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó riesgos en Guadalajara para el Mundial 2026 pese a los incidentes generados por grupos de narcotráfico

Julián Millán celebra su gol contra Progreso
NACIONAL

Cinco fortalezas de Nacional para el clásico ante Peñarol del próximo domingo en el Gran Parque Central

La anécdota de Mina Bonino y su amiga

Mina Bonino contó en su programa "La mina de la gente" que se emite por Barro Stream en España, otras cosas que no tuvieron que ver con el nacimiento de Bruna.

Junto a sus dos compañeras de audición, venían hablando de distintos temas y dio a conocer una insólita anécdota que le ocurrió con una amiga.

"Esto no se trata de fútbol, se trata de cultura, pero no importa, lo cuento igual", comenzó diciendo la pareja de Federico Valverde.

Y añadió: "Tengo un casamiento dentro de unas semanas que la hija, es hija de un arquero que jugó con (Diego) Maradona. Y ella me dijo con total inocencia: ‘Ay, boluda. ¡Pero lo vas a ver a Maradona entonces!’.

Mientras las amigas se reían, ella siguió con el cuento. "Yo pensé: ¡‘Me está jodiendo’!. La miré a la cara ¡y no era una joda!".

Vale recordar que Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 con 60 años.

Temas:

Federico Valverde Mina Bonino real madrid Benfica Champions League

Seguí leyendo

Las más leídas

Javier Feres
TORNEO APERTURA

Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

La joya de Nacional que puede ser transferida esta semana a España; mirá la situación de Agustín Dos Santos

Romário y Giorgian De Arrascaeta 
FÚTBOL

La posición de privilegio de Giorgian De Arrascaeta que destacan en Brasil luego de haber anotado su gol 100 para Flamengo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos