Video: la increíble anécdota de Mina Bonino, pareja de Federico Valverde, con una amiga que pensó que ahora iba a ver a Maradona

Federico Valverde se apronta para jugar este miércoles un partido decisivo con Real Madrid en lo que será la revancha ante Benfica por el Repechaje y buscando la clasificación a los octavos de final de la Champions League, en tanto su pareja, Mina Bonino, contó en su programa de streaming en España, una anécdota increíble.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa está listo para alternar contra los portugueses a los que vencieron de visita la semana pasada 1-0.

Hace ocho días, el volante celeste compartió en sus redes la noticia que volverá a ser papá y que espera a un nuevo hijo o hija, que será hermano de Benicio y Bautista.

En ese mismo programa de streaming llamado "La mina de la gente", Mina Bonino contó este lunes que su tercer hijo será una niña y se llamará Bruna.

La anécdota de Mina Bonino y su amiga

Mina Bonino contó en su programa "La mina de la gente" que se emite por Barro Stream en España, otras cosas que no tuvieron que ver con el nacimiento de Bruna.

Junto a sus dos compañeras de audición, venían hablando de distintos temas y dio a conocer una insólita anécdota que le ocurrió con una amiga.

"Esto no se trata de fútbol, se trata de cultura, pero no importa, lo cuento igual", comenzó diciendo la pareja de Federico Valverde.

Y añadió: "Tengo un casamiento dentro de unas semanas que la hija, es hija de un arquero que jugó con (Diego) Maradona. Y ella me dijo con total inocencia: ‘Ay, boluda. ¡Pero lo vas a ver a Maradona entonces!’.

Mientras las amigas se reían, ella siguió con el cuento. "Yo pensé: ¡‘Me está jodiendo’!. La miré a la cara ¡y no era una joda!".

Vale recordar que Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 con 60 años.