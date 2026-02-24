Indonesia deportó a estadounidense condenado por matar a su suegra y esconder el cuerpo en una maleta en Bali

Tommy Schaefer escucha el veredicto de su juicio por asesinato en un tribunal en la isla de Bali, el 21 de abril de 2015

Un estadounidense condenado por matar a la madre de su novia adolescente en un hotel de lujo de Indonesia fue deportado el martes después de su liberación anticipada de prisión.

Tommy Schaefer , de 32 años, fue liberado la semana pasada de prisión en la isla de Bali y trasladado a un centro de detención migratoria allí el viernes. Abordó un vuelo este martes por la noche con destino a Estados Unidos .

En 2015 , un tribunal de Bali condenó a Schaefer a 18 años de prisión por el asesinato de Sheila von Wiese Mack . Fue puesto en libertad siete años antes por buena conducta.

"Después de que cumplió su sentencia, nuestro deber es garantizar que no se encuentre dentro de nuestro territorio soberano , considerando que el grave delito que cometió ha perturbado el orden público y las normas legales vigentes", dijo la jefa de la agencia local de inmigración , Felucia Sengky Ratna, refiriéndose a Schaefer.

Heather Mack, la entonces novia de Schaefer, fue condenada a 10 años de prisión por un cargo menor de complicidad en lo que se denominó el "asesinato de la maleta". Fue deportada en 2021 y según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, actualmente cumple una condena de 26 años en este país por conspiración para asesinar a su madre.

Hotel de cinco estrellas St. Regis en Bali, lugar donde ocurrió el "asesinato de la maleta" Hotel de cinco estrellas St. Regis en Bali, lugar donde ocurrió el "asesinato de la maleta" Foto: página web del St. Regis Bali Resort

Schaefer, el padre del hijo de Mack, golpeó hasta la muerte a la víctima de 62 años con un frutero durante una discusión en el resort de cinco estrellas St. Regis en Bali. Su pareja metió el cuerpo de la mujer en una maleta e intentó huir con él en un taxi, pero rápidamente abandonó el equipaje empapado de sangre. Antes de su deportación el martes por la noche, Schaefer se disculpó con la familia de von Wiese Mack.

"Lo siento. Siempre lo he sentido. Siempre me he disculpado", dijo Schaefer. "Me empujaron a esta situación, pero asumo toda la responsabilidad por todo lo que hice y le deseo paz a la familia de Sheila", agregó.

El asesinato de 2014 sacudió la habitualmente tranquila isla turística y los detalles del asesinato emergieron durante el juicio. Schaefer confesó el asesinato, pero afirmó que se estaba defendiendo durante una discusión con su suegra, quien no estaba contenta porque su hija estaba embarazada.

Los fiscales alegaron que Schaefer, que es negro, "golpeó ciegamente" a von Wiese Mack con el frutero en un ataque de ira después de que ella le lanzara un insulto racial.

Con información de AFP.